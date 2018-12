Mit sehr viel Herz bei der Sache

Langwedel - Über einen neuen „Pluspunkt Gesundheit“ freute sich jetzt die ambulante Herzsportgruppe des MTV Langwedel. Auf der Weihnachtsfeier überreichte die Fachwartin Gesundheitssport im Turnkreis Verden, Sigrid Holtmann, dieses neuerliche Gütesiegel.

Bereits seit 15 Jahren bekommt der MTV den Pluspunkt verliehen. Sigrid Ernst, damals im geschäftsführenden Vorstand des Vereins tätig, hatte einst den Slogan ersonnen: „Hier wird Gesundheit mittrainiert“.

Mittlerweile hat sich der Gesundheitssport beim MTV Langwedel etabliert und ist nicht mehr wegzudenken. Seit mehr als 15 Jahren gibt es im Verein Präventions-, aber auch Rehabilitationssport. Gerade der Reha-Sport ist nach Angaben von Holtmann immens wichtig, da laut vieler Studien auch schon Kinder von Bewegungsmangel bis hin zur Adipositas betroffen sind. Ohne Übungsleiter wäre solch ein Angebot natürlich nicht zu bewerkstelligen.

„Birgit Zinke ist immer da, wo der Spaß an erster Stelle steht, für Kinder ein wesentlicher Aspekt beim gemeinsamen Turnen“, lobte Holtmann. Und Marion Kamermann, die beim MTV schon seit Jahren Ansprechpartnerin für den Herzsport ist, zeichne sich besonders durch ihre aufmerksame, fachkundige und „überaus kompetente Umgangsweise“ mit allen betroffenen „Herzis“ aus.

Allen voran erscheine immer wieder ein Name, der große Aufmerksamkeit verdiene, betonte Holtmann in ihrer kurzen Rede, sei es im Fitness- oder auch im Gesundheitssportbereich. Und damit meinte die Fachwartin Heike Burau. „Ganz besonders freue ich mich, dass ich auch meiner Nachfolgerin für die Übungsgruppe im Herzsport einen Glückwusch vom Deutschen Turnerbund in Verbindung mit dem Niedersächsischen Turnerbund überreichen kann“, sagte Sigrid Holtmann.

Und erinnerte an ein erstes Telefonat mit Burau. „Ich bin Heike, habe Rücken und möchte Übungsleiterin für Rückengymnastik werden“, habe diese damals gesagt. Inzwischen kümmere sich Heike Burau aber doch lieber um die Herzsportgruppe und trainiere diese seit dem Sommer 2018 „mit sehr viel Herzblut“, wie Holtmann bei der neuerlichen Pluspunkt-Verleihung würdigte.

„Der DTB und der NTB freuen sich sehr, dass es in Niedersachsen so viele Vereine mit sehr engagierten Übungsleitern und -leiterinnen gibt, die die ihnen anvertrauten Teilnehmer jede Woche aufs Neue glücklich machen“, fügte Sigrid Holtmann noch hinzu. „Ich selbst bin auch eine davon!“ - hu