Seehund in der Weser gesichtet

Langwedel - Von Manfred Brodt. Der Achimer Reiner Rosebrock und sein 13-jähriger Sohn Connor waren wieder einmal mit ihrem Angelboot auf dem toten, zur Schiffahrt nicht freigegebenen Arm der Weser zwischen Achim-Baden und Daverden/Intschede unterwegs, da hatten sie eine Begegnung der besonderen Art.

Am Drosselhof in Langwedel-Hagen-Grinden schwamm eine Robbe auf ihr Boot zu und hatte nach ihren Rufen "Mucki komm, Mucki komm" keinerlei Berührungsängste. Reiner Rosebrock hat die Begegnung in diesem eindrucksvollen Video festgehalten.

Ihm und anderen ist die Robbe keine Unbekannte. Seit drei Jahren gibt es Berichte über das Meerestier. Reiner Rosebrock: " Sie muss einmal durch die geöffnete Hemelinger Schleuse in die Weser gekommen sein."

Die Schleuse verhindert auch die Rückkehr in die Nordsee. Experten meinen , eine Verschleppung des Seehundes in die Nordsee könnte ihm sehr schaden. So lebt Mucki auf einer Sandbank der Weser, findet im Fluss genügend Nahrung und ist isoliert von seinen Artgenossen sehr zutraulich zu Menschen.