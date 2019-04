Schwitzen im Pfarrgarten

Gruppenbild mit Kirche im Hintergrund: Sie waren am Samstag am Werk. Fotos: Hustedt

Daverden – Die Sonne strahlte vom Himmel, als sich am Samstag weit über 30 Freiwillige der Umgestaltung des Pfarrgartens der evangelischen Kirchengemeinde Daverden annahmen.

Schon im Januar war ein Großteil des westlichen Teils im Pfarrgarten gerodet worden. Zu dicht stehende Bäume, Dornengestrüpp, unzählige Ausläufer eines Essigbaums und regional untypische Sträucher wurden entfernt. Im Ostteil des Pfarrgartens wurden die Buche, der Walnussbaum, die Magnolie und andere wertvolle Gehölze pflegerisch hochgeastet und zum größten Teil vom Efeu befreit. Jetzt also hatte der Kirchenvorstand zum nächsten Arbeitsdienst aufgerufen – und nahm natürlich auch selbst teil. Diakonin Miriam Voigt und viele Jugendliche aus ihren Jugendgruppen waren gekommen. Pastor Lars Quittkat packte auch mit an.

Die Gräben für die Entwässerungsleitungen waren bereits wieder zugeschüttet. Direkt vor dem Pfarrhaus ging Jutta Kothe daran, für eine Sandkiste zunächst die Erde rauszuschaufeln, um dann den Spielsand einfüllen. Ganz hinten im großen Pfarrgarten, am Geestrücken zur Marsch waren die Jugendlichen dabei, einen langen Graben für die Wasserleitung auszuheben – auch wegen der vielen Wurzeln in diesem Bereich eine schweißtreibende Angelegenheit. Hausmeister Heinrich Müller, der in seinem Berufsleben beim Trinkwasserverband gearbeitet hatte, schloss die Wasserleitung an. Gemeinsam mit Günter Röge waren junge Frauen und Männer dabei, die alten Sichtschutzelemente vor der Terrasse der Pfarrwohnung zu entfernen und zwei neue Elemente aufzustellen. Auch die Pforte für einen neuen Gartenzugang auf der Friedhofseite wurde unter Anleitung von Günter Röge fertiggestellt.

Ganz viele Freiwillige um Thomas und Kirsten Kinzer sowie Dietrich Steincke waren damit beschäftigt, einen Gemeinschaftsplatz anzulegen, der mit Steinen ausgelegt wurde. Hier soll auch eine Feuerstelle mit Bänken entstehen. Diesen Platz werden vor allem die Jugendgruppen gern annehmen. Hinter diesem Gemeinschaftsplatz sollen noch ein Unterstand und ein Holzlager gebaut werden.

+ Die Stimmung? War gut, sieht man doch.

Eine andere Gruppe ging mit Birgit Lebedies und Liane Steincke daran, den Garten nach ökologischen Maßstäben neu zu bepflanzen. Die Löcher wurden mit einer Pflanzkralle vorbereitet, dann wurden heimische Sträucher wie Holunder oder Felsenbirne gesetzt. So soll eine Hecke entstehen, die eine optische Abgrenzung schafft, aber auch Nahrung für Vögel und Insekten liefert.

Der Grund ist jetzt also gelegt, dass das wunderschöne Pfarrgrundstück wieder zu einem erlebbaren Garten für alle Gemeindeglieder wird. Damit die freiwilligen Helfer bei Kräften bleiben, versorgte sie Heike Hartmann übrigens mit Getränken und einem kleinen Imbiss. hu