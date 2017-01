langwedel - Der Neubau der Oberschule am Goldbach, der nach aktuellen Berechnungen 16,5 Millionen Euro kosten wird, treibt den Flecken Langwedel – über Jahrzehnte ein Musterschüler bei den Finanzen – tief in die roten Zahlen. „Die Schulden steigen bis 2019 um das Siebenfache auf 13,9 Millionen Euro“, informierte Kämmerer Uwe Fahrenholz am Donnerstagabend in der Sitzung des Finanz-, Personal- und Wirtschaftsförderungsausschusses. „Ein Rekordwert.“

Den Langwedeler Haushalt für dieses Jahr stufte er jedoch angesichts der „nach wie vor guten Konjunktur“ als eher unproblematisch ein. Den Ausgaben in Höhe von 21 Millionen Euro stünden Einnahmen von zwar nur reichlich 20 Millionen Euro gegenüber, doch der Fehlbetrag von 600000 Euro könne über einen Griff in die finanzielle Rücklage der Gemeinde ausgeglichen werden, sagte Fahrenholz.

Bei den Erträgen schlagen vor allem Steuern positiv zu Buche. Den Einkommenssteueranteil bezifferte der Kämmerer auf 6,8 Millionen Euro, ein Plus von 4,6 Prozent gegenüber 2016. Bei der Gewerbesteuer rechnet Fahrenholz gar mit einem Zuwachs von 19,5 Prozent, was bedeutet, dass 2,8 Millionen Euro in die Gemeindekasse gespült werden. Dazu fließen voraussichtlich 1,6 Millionen Euro Grundsteuer sowie gut eine Million Euro Abwassergebühren. Darüber hinaus plant die Gemeinde Zuwendungen der überörtlichen Ebenen in Höhe von fünf Millionen Euro ein, darunter 3,1 Millionen Euro sogenannte Schlüsselzuweisungen des Landes Niedersachsen.

Auf der anderen Seite muss der Flecken Langwedel knapp sieben Millionen Euro an den Landkreis Verden abführen. Fast genauso hoch, 6,7 Millionen Euro, sind die Personalkosten. „Das ist eine Steigerung um 500000 Euro“, merkte Fahrenholz an.

Das Investitionsprogramm weist für dieses Jahr zwölf Millionen Euro aus. Der Löwenanteil, nämlich elf Millionen, sind für den Neubau der Oberschule reserviert. Immerhin eine halbe Million Euro ist für den Breitbandausbau in Haberloh veranschlagt, der jedoch erheblich vom Landkreis bezuschusst wird, und 130000 Euro investiert die Gemeinde in den Bau der Krippe am Daverdener Lindenweg.

Für den Schulneubau nimmt der Flecken Langwedel zwei Darlehen von jeweils gut fünf Millionen Euro aus der Kreisschulbaukasse und am Kreditmarkt auf. Von 2020 an werde die Tilgungsbelastung stark ansteigen – auf 400000 bis 650000 Euro pro Jahr, zeigte Fahrenholz auf und verdeutlichte: „Für andere Wünsche steht dann kaum noch Geld zur Verfügung.“

Es erfülle ihn schon mit Sorge, dass trotz der guten Wirtschaftslage „dauerhaft erhebliche Belastungen“ für den Langwedeler Haushalt entstünden. „Die komfortable Ausgangslage wird deutlich unbequemer werden“, stellte Kämmerer Fahrenholz abschließend fest.

Der Finanzausschuss nahm den Vortrag des Zahlenfachmanns in der Gemeindeverwaltung ohne wesentliche Anmerkungen zur Kenntnis. Ehe der Haushalt am 30. März vom Gemeinderat verabschiedet wird, werde darüber ja noch ausführlich in den Ortsräten und Fachausschüssen beraten, hieß es aus den Fraktionen.

Heike Schmitz (WGL) wollte wissen, ob es nicht vielleicht „Spielraum bei den Elternbeiträgen“ gebe, um die Einnahmen der Gemeinde zu erhöhen. Die Kita-Gebühren seien im Flecken sehr gering, deckten nur zwölf Prozent der Kosten ab, antwortete Bürgermeister Andreas Brandt. „Aber wir wollen ja eine familienfreundliche Gemeinde bleiben.“ - mm

