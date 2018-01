Schützenverein Holtebüttel: Adalbert Meyer macht es noch einmal

Rückzug in drei Jahren

+ Die Holtebütteler Vereinsmeister (v.li.): Olaf Dreyer, Heike Dreyer, Jürgen Lindhorst, Johanne Intemann, Jens Traichel, Ursel Meyer, Monika Kuhnke, Ingelore Rohde, Werner Rohde und Margot Lindhorst.

Holtebüttel - Einmal noch für drei Jahre, dann soll aber endgültig Schluss sein. Das waren die Worte des wiedergewählten Vorsitzenden Adalbert Meyer vom Schützenverein Holtebüttel. Auf der Jahreshauptversammlung des Vereins im Schützenhaus des Ortes wurde turnusmäßig der Vorstand gewählt. In drei Jahren soll dann die Führung des bekannten Vereines in jüngere Hände gelegt werden, so Meyer.