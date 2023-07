Schützenfest Völkersen: Feiern bis zum Dienstagmorgen

Das Völkerser Königshaus 2023: Strahlend, auch wenn es vorher einen Schauer gab. © Hustedt

Völkersen – Damit hatte Hans-Heinrich Intemann nun wirklich nicht gerechnet: Er wurde am Montag zum Schützenkönig in Völkersen ausgerufen. Der Regen hatte gerade eingesetzt, als Uwe Konow als Vorsitzender des Schützenvereins und noch amtierender König in Personalunion das Schützenvolk auf dem Sportplatz antreten und eine stattliche Zahl von Schützen vortreten ließ, um unter ihnen den Schützenkönig zu finden.

Zunächst wurden Gerd Sackretz, Majestät 2019, zum 2. Ritter und Olaf Hinz zum 1. Ritter ernannt. Dann standen immer noch ein paar Schützen vorn. Als Konow dann den Namen Hans-Heinrich Intemann nannte, konnte der das zunächst nicht fassen.

Aber spätestens, als er mit den „Moordieker Jungs & Deerns“ in seine Residenz geleitet wurde, dürfte ihm bewusst geworden sein, dass er nun ein Jahr in Völkersen regieren darf.

Begonnen hatte das Völkser Schützenfest am Samstag mit dem Königsschießen der Jugend- und der Schülerabteilung sowie dem Schießwettbewerb um den König der Könige, nachdem Schülerkönigin Maya Drescher abgeholt worden war. Die Ergebnisse blieben noch geheim, auch auf der abendlichen Sommernachtsparty in der Festscheune bei „Grashoff’s“.

Am Sonntag wurden der amtierende Schützenkönig Uwe Konow und Jugendkönig Ferdinand Schwitteck abgeholt. Der Umzug wurde begleitet vom Spielmannzug Blender, der das in Völkersen schon seit über 50 Jahren tut.

Wieder zurück auf dem Festplatz wurden die Majestäten der Schüler proklamiert.

Gleichzeitig servierten die Damen von der „Dorfzeit“, einer Initiativgruppe des Vereins „Dorfgemeinschaft Völkersen“, Kaffee und Kuchen. 20 Torten standen da aufgereiht, alle gebacken von den Schützendamen. Und zum Schluss war der lange Tisch leer. Dazu wurde die Jugendkönigin Simona Röge proklamiert. Abends fand dann der gut besuchte große Festball mit TJ Toddy in der Festscheune statt. Dabei wurde unter großem Jubel Christine Drescher zur Damenkönigin ausgerufen. Ihre beiden Hofdamen sind Simone Oetting und Claudia Spech. DJ Toddy gelang es schon nach kurzer Zeit, die Stimmung auf den Höhepunkt zu bringen. Auch viele junge Gäste aus den umliegenden Ortschaften feierten mit.

Es folgte der Höhepunkt des Völkerser Schützenfestes: der Montag. Der begann schon um 9 Uhr mit dem Katerfrühstück in der Festscheune bei Tobias Grashoff. Mit dabei als Vereinsmitglieder Bürgermeister Andreas Brandt und der Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt, auch die Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth kam vorbei, um die tolle Stimmung mitzuerleben.

Während auf dem Schießstand das Königsschießen lief, sorgten die „Moordieker Jungs & Deerns“ für Stimmung, auch bei den Gästen aus Daverden und Holtebüttel. Traditionell werden für diesen Völk’ser Montagmorgen viele Fässer Bier gespendet. Und auch getrunken. Was ein Übriges zur Stimmung beiträgt und definitiv den Appetit auf das gemeinsame Mittagessen in der Festscheune steigert. Die richtige Unterlage für das Weiterfeiern wurde übrigens von der Fleischerei Kaufhold aus Verden geliefert, die Moordieker spielten und die Damen der „Dorfzeit“ servierten.

Zur Stunde der Wahrheit nutzte Uwe Konow die Gelegenheit noch in der Festscheune für einen Dank für die hervorragende Beteiligung, auch von auswärtigen Gästen und für die gute Bewirtung über für drei tollen Tage. Da es nicht zu stark regnete, konnte die Proklamation auf dem Sportplatz stattfinden.

Begleitet von den „Moordieker Jungs und Deerns“ ging es anschließend erst zur Damenkönigin Christine Drescher und dann zum Schützenkönig Hans-Heinrich Intemann. Zurück in „Grashoff’s Festscheune“ begann das Nachmittagsprogramm mit Kindertanz und dem Zauberer und Bauchredner Sönke Ruge aus Dörverden, der nicht nur die kleinen Gäste begeisterte.

Dann war aber natürlich noch nicht Schluss, nicht beim Schützenfest in Völkersen. Beim Königsball mit der Band „Löns“ bewiesen die Völkerser und ihre Gäste, dass hier so richtig kräftig gefeiert wird und fast alle eine gute Kondition hatten, die bis in den Dienstagmorgen reichte. whu