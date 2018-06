„School's out-Party“: Ein liebevoller Rausschmiss

Inklusive Cocktail

Na, gut. Für ein Erinnerungsfoto mit allen Völkerser Grundschulkindern kann man die Party kurz unterbrechen.

Völkersen - Der Freundeskreis der Grundschule Völkersen, also der Förderverein der Schule, organisierte auch in diesem Jahr am Ende des Schuljahres eine „School's out-Party“. Wie beliebt die Veranstaltung ist, lässt sich trefflich am Besuch ablesen. Von den gut 60 Völkerser Grundschulkinder waren über 50 gekommen, wie die Fördervereinsvorsitzende Wibke Brandt ausgesprochen erfreut berichtete.