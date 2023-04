Schnäppchenmarkt lockt viele Gäste auch aus der weiteren Umgebung nach Langwedel

Von: Christel Niemann

Was dem einen sein Staubfänger, ist der anderen ihr Flohmarktschnäppchen. © Niemann

Langwedel – Für Langwedel war der Sonntag ein ganz besonderes Datum: Es war wieder Schnäppchenmarkt, und dutzende Marktbuden und die Geschäfte hüllten die Große Straße sowie angrenzende Park- und Freiflächen in ein buntes Spektakel.

Es hieß: Sehen und gesehen werden, bummeln, stöbern, kaufen, Freunde und Bekannte treffen und die entspannte Atmosphäre genießen, die den Langwedeler Schnäppchenmarkt ausmacht.

Reger Betrieb herrscht auch an den Ständen mit gastronomischem Angebot. © Niemann

Und längst nicht nur Langwedeler Bürgerinnen und Bürger waren auf den Beinen – auch Gäste aus benachbarten Kleinstädten und Gemeinden und sogar aus Bremen hatten sich auf den Weg gemacht. Für die Organisatoren von der Vereinigung der Selbstständigen (VdS) unter Federführung von Nicole Witt war es folglich eine Freude, die vielfältigen Begegnungen auf dem Markt zu erleben.

Der Langwedeler Schnäppchenmarkt in seiner Form ist ohnehin einmalig in der Region, da sich neben den vielen Profis stets auch Vereine, Organisationen und Privatanbieter beteiligen, was nicht zuletzt den Charme der Veranstaltung ausmacht und unweigerlich zu Engstellen und Schieben auf der Marktmeile führte.

Ein echter Klassiker der Jahrmarktunterhaltung: die Pfeilewerfenbude. © Niemann

Immer wieder brachten die Vorführungen von Händlern das Publikum dazu, stehen zu bleiben und zuzuschauen, wenn jene die Vorzüge ihrer Produkte wort- und gestenreich präsentierten – launige Dialoge zwischen Beschickern und Besuchern inklusive.

Entspannung im Kettenkarussell. © Niemann

Die Angebotspalette beim Marktgeschehen war groß: Neue Autos und Heizungen, Geräte, um dicke Hornhaut von den Füßen zu hobeln, Haut- und Schuhcremes, Reißverschlüsse und Hosenknöpfe sowie Trends der Frühlings- und Sommermode zogen die Blicke auf sich.

Großen Run verzeichneten auch die Imbissbuden und die Offerten der örtlichen Gastronomie: Hier musste man oftmals geduldig in der Schlange stehen, um irgendwann einen freien Platz zu ergattern oder an der Theke bedient zu werden. Unterhalten wurden die Menschen dabei von Musik und von einigen spontanen Acts, deren Urheber sich entlang der Festmeile positioniert hatten, sowie von Aktiven der Feuerwehr Langwedel, die sich mit Fahrzeugen und Gerätschaften auf dem Festgelände aufgestellt hatten.

„Der Schnäppchenmarkt gehört einfach dazu, wenn man wie wir hier in der Nähe wohnt“, meinte Judith Körner, die sich mit Mann und Baby ins Getümmel gestürzt hatte. Die Lütte wurde von Papa im Tuch getragen. „Für die Kinderkarre ist es uns hier einfach zu voll“, meinte die Mama. Auch für Elke und Heinrich Langenfeld ist der Bummel über den Schnäppchenmarkt eine jährliche Pflicht. „Wir gehören mehr zur Fraktion „Guck-Leute“, meinte die Achimerin, die einen mitten im Trubel aufgestellten Schemel als Beobachtungsposten nutzte. „Von hier aus kann ich wunderbar Leute gucken.“

Kurzum: Abgesehen vom kalten Wind, der den Händlern beim morgendlichen Aufbau noch um die Ohren pfiff, bilanzierten die Organisatoren aus den Reihen der VdS erneut einen hervorragenden Schnäppchenmarkt. Es war ein ebenso erfolgreicher wie erfüllender Tag.

