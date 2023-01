Weihnachtsgewinnspiel 2022 in Langwedel: And the winner is.....

Wenn in Langwedel etwas los ist, dass die Menschen anzieht, steht in den meisten Fällen die VdS Langwedel dahinter, deren Mitglieder den Flecken nach Kräften beleben. Für die Schlussziehung im Weihnachtsgewinnspiel 2022 hatte die VdS sogar eigens im Hof der Firma Wilkens eine kleine Budenstadt aufgebaut, was erwartungsgemäß reichlich Publikum an den Ort des Geschehens zog.

1 / 29 Bei der Schlussziehung im Langwedeler Weihnachtsgewinnspiel 2022, war die Stimmung ebenso ausgelassen wie gespannt. © Christel Niemann

Die Hauptpreise – Langwedeler Zehner im Wert von 1500, 500 und 300 Euro – „warteten“ zunächst zwar noch versteckt im Hintergrund des Verlosungsgeschehens, gleichwohl ging es beim Finale im Weihnachtsgewinnspiel aus rund 30 000 eingegangenen Gewinnkarten doch vor allem um sie.