Schlüpfer und Socken in den schrillsten Variationen

Langwedel - Von Christel Niemann. Der Frühling ist da, und zwar mit aller Macht. So wurde die gestrige Auflage des von Mitgliedern der Vereinigung der Selbstständigen Langwedel (VdS) organisierte Langwedeler Schnäppchenmarkts fast schon automatisch ein Erfolg. Dutzende Aussteller nahmen bei annähernd sommerlichen Temperaturen teil, schufen einen reizvollen Mix aus Neuem, Gebrauchtem, Traditionellem und Skurrilem.

Aus einem Holzstamm mit der Motorsäge einen Pferdekopf schnitzen? Fenster, Spiegel und sogar das Klo so picobello sauber wie nie zuvor mit Wunderreinigungstüchern? Schlüpfer und Socken in den schrillsten Farben und Variationen? Oster- und Glückwunschkarten im Dutzend billiger? Das alles und noch viel mehr konnte man gestern in Langwedel kaufen und dazu noch gehörig etwas erleben. Bei strahlendem Frühlingswetter hatte sich die Große Straße in einen wuseligen Marktplatz für fliegende Händler verwandelt und in den Geschäften und den Aktionszonen der für den Verkehr gesperrten Straße im Ortskern locken überall attraktive Angebote.

Zudem konnten Schnäppchenjäger auch an den Flohmarktständen, die sich diesmal über die ganze Marktmeile verteilten, so manches Mitbringsel finden. Und ein wenig abseits von dem großen Trubel durften sich interessierte Besucher das neue Seat-Autohaus Korte und Meyer ansehen, das jetzt seinen Betrieb am neuen Standort im Gewerbegebiet Daverden aufgenommen hat.

Die teils sommerlich gekleideten Besucher nahmen sämtliche Offerten nur allzu bereitwillig wahr. In Scharen flanierten sie durch die Ortschaft und über die Marktmeile, genossen die entspannte Atmosphäre im Ort, wo außerdem Vorführungen, Darbietungen und Informationsangebote von Dienstleistern, Handwerksbetrieben und Hilfsorganisationen wie der Feuerwehr für einen erlebnisreichen Marktbesuch sorgten. Speziell für die Kinder standen außerdem Unterhaltungsangebote bereit: Ein Kinderkarussell war für die kleinen Leute aufgebaut, während sich die etwas größeren Kinder auf der Riesenrutsche, im Wasserläufer oder beim Bungee-Jumping vergnügen konnten. Und natürlich war auch für das leibliche Wohl der Besucher mit allem Drum und Dran – von süß bis herzhaft – gesorgt.