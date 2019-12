Schlosspark leidet unter Klimawandel

Etelsen – Goldig leuchtend mit bunten Blättern zeigte sich der Etelser Schlosspark den Besuchern im Herbst. Von der Pracht ist nichts mehr zu sehen, nun hat er sich in den Winter verabschiedet. „Hoffen wir auf ein grünes Erwachen im Frühjahr 2020, denn wieder hat uns ein langer, warmer Sommer arg zu schaffen gemacht“, vermeldet Manfred Köster für den Schlossparkverein Etelsen.

Viele der alten Buchen, Eichen und Nadelbäume im Park litten sichtbar unter den klimatischen Veränderungen. „Sie treiben nicht mehr in dem gewohnten Maße aus.“ Einige müssten aus Sicherheitsgründen sogar gefällt werden. Kösters Fazit: „Der Park hat das zweite Jahr in Folge erheblich unter der Trockenheit gelitten.“

Zum Ende des Sommers begann der Parkverein damit, die dem Wassermangel zum Opfer gefallenen Rhododendrenbüsche zu beschneiden und zu entfernen. Die Verluste sollen auch durch Nachpflanzungen ersetzt werden.

Rund um das ehemalige Mausoleum hat der Verein das Efeu vom Mauerwerk beseitigt. An anderen Stellen des Schlossparks wurde wild aufgelaufener Ahorn gefällt, um Platz für junge Buchen und Eichen zu schaffen.

Auch zu diesem Jahreswechsel bittet der Parkverein wieder um eine Neujahrsspende. Mit der Aktion und ihrem Erlös soll dieses Mal die große Sichtschneise in Richtung Baden neu angelegt werden, informiert Köster.

Nachdem die mächtig wuchernden Brombeeren und aufgelaufenen Wildkirschen bereits entfernt wurden, werden Gärtner die Fläche neu ansäen. „Im Zuge dieser Maßnahme wird der historische Weg von der Eichen-Allee zur Schlosswiese wieder begehbar hergerichtet und der Zustand der dort befindlichen Grotte verbessert“, erläutert Manfred Köster.

Der Verein werde einen Beitrag dafür leisten, dass der Park auch zukünftig in seiner gewohnten Pracht erscheint. Denn der prägende Charakter der Anlage solle erhalten und jeder Besuch in guter Erinnerung bleiben, heißt es in der Pressemitteilung des Vorstands.

17 Jahre lang gibt es bereits die Neujahrsspende. Sie sei mittlerweile ein fest einkalkulierter Bestandteil der Einnahmen des Etelser Schlossparkvereins.

Damit Spendenbescheinigungen ab einem Betrag in Höhe von 50 Euro ohne Anforderung zugestellt werden können, ist die Angabe der genauen Anschrift auf dem Überweisungsträger erforderlich. Nach Abschluss der Spendenaktion werden die Namen aller Zuwendungsgeber wie alle Jahre in dieser Tageszeitung veröffentlicht.

Der Schlossparkverein ist aber nicht nur auf finanzielle Fördermittel angewiesen. Wer sich als Bürgerin oder Bürger aktiv an der Parkunterhaltung beteiligen möchte, ist laut Köster willkommen. „Helfende Hände werden insbesondere für die Bewässerung der Neuanpflanzungen und für die Pflege der Parkbänke immer gebraucht.“ Darüber hinaus versuche man, die Unterhaltungsmaßnahmen ständig zu optimieren, sodass in Zukunft ebenfalls Laubsammelaktionen oder die Entkusselung von Parkflächen vorstellbar seien.

Interessierte können sich direkt an den Vorsitzenden des Schlossparkvereins, Andreas Brandt, wenden. Der Bürgermeister des Fleckens Langwedel ist im Rathaus unter Telefon 04232 / 3945 zu erreichen. Auch Frank-Peter Adam, Telefon 04232 / 3912, kommt als Ansprechpartner in Betracht.

Weitere Informationen

www.schlosspark-etelsen.de.