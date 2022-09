Schlosspark Etelsen: Stürmisches Frühjahr und trockener Sommer

Vorsitzende und Beisitzer des Schlossparkvereins (v.l.): Andreas Brandt, Karina Matos Appolt, Rita Möhlenbrock, Lars-Hendrik Haase, Edith Schulgowski und Olaf Wilkens. © Hustedt

Etelsen – Der Schlossparkverein Etelsen kümmert sich um die Pflege eines zehn Hektar umfassenden Landschaftskarres mit wertvollem alten Baumbestand. Diesen Park gelte es entsprechend seiner historischen Ausrichtung sowie seiner natürlichen Vielfalt an heimischen Pflanzen und Tieren zu entwickeln und zu pflegen. Darauf wies Andreas Brandt als Vorsitzender des Schlossparkvereins hin. Der mit 422 Mitgliedern zweitgrößte Verein in Etelsen hatte am Dienstag im Festsaal des Schlosses seine Jahreshauptversammlung.

Wie schon in der jüngsten Vergangenheit bescherte die Trockenheit im Sommer erhebliche Probleme, wie auch bereits im Frühjahr ein Sturm. Für die umfassende Bewässerung gerade der Neuanpflanzungen sorgten einmal mehr die Ranger. Um die Sicherheit der Parkbesucher zu gewährleisten, sind zur Zeit Baumfällarbeiten im Gange.

Andreas Brandt erläuterte, dass noch Baumkletterer zum Einsatz kommen müssen, um Bäume zu begutachten.

Der Schlossparkverein hat sich auch der Pflege und Förderung der Kultur verschrieben. Für diese Aufgaben sind im Verein als Beisitzer Karina Matos Appolt und Dr. Ulrike Möller zuständig, die erklärten, dass es im nächsten Jahr drei Kunstausstellungen geben soll. Harm Beckröge ergänzte, dass am 11./12. Juni 2023 wieder das Schlossgartenfest stattfinden soll.

Für die Ranger sprach Günter Steffens. Diese hatten bei der extremen Trockenheit viel zu tun. So wurden zum Beispiel 400 Meter Wasserschläuche verlegt. Hilfreich sei auch ein Handwagen, auf dem sieben Gießkannen Platz haben. „Wir haben zwei Gießlinien gelegt“, so Steffens. Auf der einen Seite des Parks werden Gießkannen zu je zehn Litern genutzt, auf der anderen Seite wird mit einem 20 Meter langen Schlauch gewässert. Der Handwagen sei eine Erleichterung, ein zweiter wäre noch hilfreicher. „Der Stamm der Ranger besteht aus sechs Leuten“, erklärte Steffens. Den angeregten Kauf eines Treckers mit Anhänger mochte er nicht befürworten, die Ranger kämen auch so bereits gut zurecht.

Den Kassenbericht 2021 legte Geschäftsführer Frank-Peter Adam vor. Seitens des Fleckens Langwedel flossen 34 500 Euro, an Spenden kamen 13 522 Euro hinzu. Kassenprüfer Thilo Styhler konnte dem Kassenbericht nur sein Lob aussprechen, sodass dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt wurde.

Lars-Hendrik Haase, 2021 mitten in der Amtsperiode als neuer stellvertretender Vorsitzender gewählt, wurde jetzt für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt.

Als weiterer Beisitzer für Kulturangelegenheiten wurden Olaf Wilkens, als Beisitzerin für die Öffentlichkeitsarbeit Rita Möhlenbrock gewählt, die Edith Schulgowski unterstützen wird.

Neben Dieter Haase, der noch ein Jahr im Amt ist, wurde Klaus Roselius zum Kassenprüfer gewählt.

Andreas Brandt erklärte, dass der Flecken Langwedel nach Vorbereitung durch Heinrich Struckmann an einem Interessenbekundungsverfahren für eine Bundesförderung zur Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel teilnimmt. Schon im vergangenen Jahr sei eine mögliche Förderung von bis zu 430 000 Euro bei der Gemeinde in Aussicht gestellt worden. Eine geforderte Präsentation wurde erstellt und einem Fördergremium vorgestellt. Jetzt hofft der Schlossparkverein auf die endgültige Zusage und die Bereitstellung der entsprechenden Fördermittel.

Andreas Brandt wies auch auf die neue Beschilderung der Parkwege hin. Heinrich Struckmann hat die historisierten Schilder und die Informationstafeln erarbeitet, deren Aufstellung über die Neujahrsspende finanziert wurden. Dreieinhalb Kilometer Wege gibt es im Schlosspark, die beschildert werden wollten, die mit Namen von Persönlichkeiten versehen wurden, die sich um das Anwesen verdient gemacht haben. Heinrich Struckmann hat über diese Persönlichkeiten und damit die Geschichte von Schloss und Park ein kleines Buch mit dem Titel „Ehemals prominent“ erarbeitet und herausgegeben.

Jedes Mitglied des Schlossparkvereins soll jetzt ein Exemplar zugeschickt bekommen. Anschließend ist ein öffentlicher Verkauf geplant. whu