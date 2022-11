Schloss und Park in Etelsen: „Wer hat denn hier gelebt?“

Heinrich Struckmanns „Ehemals prominent“

+ © Wenck Die neue Wegbeschilderung im Schlosspark und die Broschüre „Ehemals prominent“ passen perfekt zusammen, finden nicht nur (v.li.) Andreas Brandt und Heinrich Struckmann. © Wenck

Etelsen – Irgendwann kommt dann doch zusammen, was zusammengehört. Im Kleinen, wie im Großen. Den vielen Besuchern des Schlossparkes Etelsen ist schon seit dem Frühjahr aufgefallen: „Hier stehen ja Straßenschilder an den Wegen und markanten Plätzen.“ Zu den kurzen Erläuterungen unter den Schildern ist jetzt auch für alle Interessierten das kleine Buch „Ehemals prominent. Persönlichkeiten im Schloss und Schlosspark zu Etelsen“ zu bekommen.

Zunächst haben alle Mitglieder des Schlossparkvereins ein Exemplar kostenlos erhalten. Jetzt ist die liebevoll von Heinrich Struckmann zusammengestellte und kommentierte Schrift mit vielen historischen Fotos auch für die interessierte Öffentlichkeit zu haben – für eine Schutzgebühr von fünf Euro bei der Post/Baustoffe Meyer.

Dass in unserem Fall nicht gleich alles wie gewünscht auf den Punkt zusammenkam, ist, wie so oft in diesen Zeiten, der Coronapandemie zu verdanken. Die Schilder wurden mit den Mitteln der Neujahrsspende 2020/21 angeschafft. 13 000 Euro kamen zusammen. „Hett passt. Hebbt wie Glück harrt“, sagt Heinrich Struckmann. Die Schilder wurden bestellt – und dann lange nicht geliefert. „Wir hatten schon überlegt, ob wir sie selbst aus Berlin abholen sollen“, so Andreas Brandt als Vorsitzender des Schlossparkvereins.

Das war dann aber doch nicht notwendig. Sobald die Schilder da waren, wurden sie auch aufgestellt. Damit folgte der Schlossparkverein einer Anregung seines langjährigen und engagierten Mitgliedes Manfred Köster. Er hatte die Benennung der Wege auch vor dem Hintergrund eines gewissen Sicherheitsgedankens für die Parkbesucher angedacht. Aus deren Reihen seien, so Heinrich Struckmann, oft die Fragen gekommen: „Wer hat denn hier gelebt? Und wer hat den Park geschaffen?“

Vor diesem Hintergrund greifen Wegeschilder, Erläuterungstafeln und das „Ehemals prominent“-Heft inein-ander. „Also, ein Parkspaziergang und dieses kleine Heft gehören zusammen“, findet Heinrich Struckmann.

Wer der Empfehlung folgt, bekommt einen Einblick in die Geschichte Etelsens, des Einflusses durch den Bremer Erzbischof Gerhard II und dessen Ministerialen Eckehard von Etelsen (urkundlich belegt 1236), spätere Bremer Bürgermeister sowie die großen Spuren, die das hannoversche Königshaus, die Familien von der Wisch und von Heimbruch als Erbauer des Schlosses hinterlassen haben. Architekten und Baumeister werden gewürdigt, die Nutzung durch die Nazis nicht verschwiegen.

Und ganz ehrlich: Die Broschüre ist auch als kleine historische Lektüre im heimischen Sessel als Vorbereitung auf den nächsten Parkbesuch ganz hervorragend geeignet.

„Auch neue Mitglieder des Schlossparkvereins bekommen das Heft übrigens kostenlos“, wirbt Andreas Brandt. Aktuell hat der Verein 411 Mitglieder. Es dürfen immer gern mehr werden, das Angebot ist nicht unattraktiv: Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich gerade mal auf zehn Euro im Jahr.

Wer, auf welchem Wege auch immer, in den lohnenswerten Besitz von „Ehemals prominent. Persönlichkeiten im Schloss und Schlosspark zu Etelsen“ kommen möchte, der sollte nicht zu lange überlegen. Erfahrungsgemäß sind die Schriften von Heinrich Struckmann relativ schnell vergriffen. Sein Buch „Etelser Bilder“ wird zwar immer noch nachgefragt, ist aber komplett ausverkauft. Immerhin gibt es jetzt Überlegungen, das Werk in einer kleinen Auflage nachdrucken zu lassen.

Von Jens Wenck