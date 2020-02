Im Schloss Etelsen ist bald Schluss

Am Ende des Jahres geht eine fast 40-jährige Symbiose zu Ende. Das Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft schließt ihr bekanntes Tagungshotel im Schloss Etelsen. Foto: Wenck

Etelsen - Von Jens Wenck. Die Scheidung kommt nach fast 40 Jahren. Man geht im Guten auseinander, wenn man den beiden Hauptbeteiligten glauben darf, für so manchen aus dem Umfeld dürfte es trotzdem ein Schock gewesen sein: Das Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) hat seinen Vertrag mit dem Landkreis Verden zum Betrieb eines Tagungshotels im Schloss Etelsen gekündigt. Zum Jahresende ist Schluss.

„Nach intensiver Prüfung hat das Bildungswerk leider zwingend feststellen müssen, dass ein kostendeckender Betrieb des denkmalgeschützten Schlosses als Seminar- und Bildungsstätte zukünftig nicht realisierbar sein wird“, so Bastian Schmidt-Faber aus der BNW-Geschäftsführung.

Man bedaure diese Entwicklung sehr, die „vor dem Hintergrund der langen und bewegten Geschichte des kulturhistorisch bedeutsamen Schlosses“ nicht leichtgefallen sei. Im Laufe von 37 Jahren habe man dazu beitragen können, dass durch die Nutzung des Gebäudes als Seminar- und Tagungsstätte der Bekanntheitsgrad von Schloss Etelsen auch bei Menschen, die von weiter her anreisten, gestiegen sei, heißt es aus Hannover.

„Wir haben den Vertrag aufgelöst“, bestätigt Landrat Peter Bohlmann. „Bei fast 38 Jahren Erfolgsgeschichte, da geht man gütlich auseinander.“ Eigentlich war das BNW noch bis 2025 gebunden.

Ende der 1970er-Jahre befanden sich Schloss und Schlosspark nach einer wechselhaften Geschichte in einem elenden Zustand. 1978 gründete sich ein Förderkreis vor allem aus engagierten Etelsern, aus dem 1981 der Schlossparkverein wurde. Der kümmert sich bis heute um den zehn Hektar großen Park. Das mittlerweile unter Denkmalschutz stehende Schloss übernahm der Landkreis Verden, sanierte aufwendig – und fand im Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft einen Partner, der im Schloss ein Tagungshotel einrichtete und Jahrzehnte lang erfolgreich betrieb. Der Schlosspark und zu bestimmten Anlässen auch in Teilen das Schloss, wurden für öffentliche Anlässe (wie die berühmten Konzerte) genutzt.

„Wir hatten mit dem Betreiber sehr viel Glück“, betont Landrat Bohlmann. Das Schloss sei für den Landkreis allerdings nie ein Renditeobjekt gewesen. Wenn Instandhaltung und Pacht sich die Waage hielten, „wenn das in etwa aufging“, so Bohlmann, war man beim Landkreis zufrieden.

Das Tagungshotel verfügt nach BNW Angaben über 32 Einzelzimmer und zwei Doppelzimmer, mit seinen Räumen und Sälen über ein einzigartiges Ambiente. Das dem Eigentümer bisweilen aber auch Kopfzerberechen bereitet. Etwa im Hinblick auf neueste Brandschutzbestimmungen. Im 1886 erbauten Schloss befindet sich jede Menge Holz.

22 Mitarbeiter, davon fünf mit bis Jahresende befristeten Verträgen habe die Bildungsstätte in Etelsen, teilt Geschäftsführer Bastian Schmidt-Faber auf Anfrage mit. Verhandlungen über Interessenausgleich und Sozialplan mit dem Betriebsrat hätten begonnen. Bis zum Jahresende läuft der Tagungs- und Hotelbetrieb aber in gewohnter Qualität und Manier weiter, wird versichert.

„Ziel aller Beteiligten ist eine weiterhin achtbare und wirtschaftlich nachhaltige Nutzung des Gebäudes. Das BNW unterstützt den Landkreis bei der Entwicklung eines neuen Nutzungskonzeptes“, erklärt Bastian Schmidt-Faber. Ganz wichtig für Landrat Peter Bohlmann und von ihm betont: „Die Öffentlichkeit wird weiter auf jeden Fall Zugang zum Schlosspark haben.“ Auch würden Teile des Schlosses, so zum Beispiel der große Saal für Konzerte, wie bisher öffentlich zugänglich bleiben.

„Ziel ist es, bis zur Jahreshälfte zu wissen, ob es bei der großen Zahl an Übernachtungsmöglichkeiten bleibt oder eine weitgehende Büronutzung beziehungsweise -vermietung mittelfristig umgesetzt werden soll“, erklärt Bohlmann.

Für die Büronutzung kämen auch Bildungs- und Forschungseinrichtungen, zum Beispiel im Rahmen von dualen Ausbildungsgängen in Betracht. „Auch die ergänzende Vermietung an Dienstleiter, wie Anwaltskanzleien oder Architekturbüros wären dann vorstellbar“, so der Landrat.

Das BNW versteht sich nach eigenen Angaben als Bildungswerk, „das Wirtschaft versteht und mit seinen zukunftsorientierten Lernlösungen einen wichtigen Beitrag für die Standortsicherung Niedersachsens leistet“. Unternehmenssitz ist Hannover, man arbeite mit 1 200 Mitarbeitern an 57 Standorten, heißt es auf der BNW-Internetseite. Gesellschafter der gemeinnützigen GmbH sind diverse Arbeitgeberverbände aus Norddeutschland, vor aus allem Niedersachsen.