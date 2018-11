Schallschutz an der Bahn nun auch in Langwedel-Förth

748 Meter lang soll die schallschluckende Wand werden, die man bis Frühjahr 2021 nun auch in Langwedel-Förth aufstellen will. Nach den Vorstellungen der Langwedeler Gemeindeverwaltung in den gleichen Farben wie hier in Etelsen - Foto: Wenck

Langwedel - 2015 hieß das noch: In Langwedel-Förth gibt das keine Lärmschutzwand. Nur passive Lärmsanierung sei hier möglich. Was bedeutet, im Falle eines Falles gibt es 75 Prozent für neue Fenster von der Deutschen Bahn Netz. Mit dem 1. Januar 2016 wurden die zulässigen Grenzwerte für Bahnlärm um 3 dB(A) gesenkt, in der Folge das Schallgutachten überarbeitet – und das hat Folgen.

Nach der neuen Gesetzeslage sind nämlich auch fast alle Häuser an den Straßen Auf dem Kronsberg und Ostpreußenstraße (also noch hinter der Uelzener Bahn) von dem Bahnlärm der Strecke Bremen-Hannover betroffen. Das wiederum fließt in die Berechnungen mit ein, ob eine Lärmschutzwand gebaut werden darf. Und siehe da: Nun rechnet sich das, nun darf eine Lärmschutzwand in der Ortsdurchfahrt Förth gebaut werden, wie am Donnerstagabend Cornelia Meuser und Freya Sieger von der DB Netz im Langwedeler Rathaus bei einem Infoabend erläuterten, zu dem die Gemeindeverwaltung eingeladen hatte.

Die Wand an der Nordseite wird 748 Meter lang und drei Meter hoch – und soll nach den Wünschen der Gemeindeverwaltung in den gleichen Grüntönen gehalten sein, wie die zwischen Langwedel und Etelsen in zwei Abschnitten gebauten Lärmschutzwände.

Auch nach dem Bau haben noch elf Hauseigentümer im Förth Anspruch auf die sogenannten passive Lärmsanierung.

Wer möchte, kann hier wie erwähnt 75 Prozent für Lärmschutz dazubekommen, meist sind das neue Fenster.

Die DB Netz schickt dazu (wenn gewünscht) Fachleute in die betroffenen Häuser, die danach gucken, was förderwürdig ist. Dann wird ein entsprechender Plan ausgearbeitet und den Eigentümern vorgelegt. Die entscheiden dann, ob sie das Angebot wahrnehmen wollen. „Sie müssen von sich aus nichts machen. Wir kommen auf Sie zu“, versicherte Cornelia Meuse einigen Betroffenen im Rathaus.

„Wie viele Eigentümer nehmen denn so ein Angebot an“, wollte Bürgermeister Andreas Brandt wissen. „Der Durchschnitt liegt bei 15 Prozent“, so die Antwort von Cornelia Meuser. Im Flecken Langwedel zeichne sich allerdings eine etwas höhere Beteiligung ab.

Auch wenn man sich für Langwedel-Förth in einem beschleunigten Verfahren befindet, bis Herbst 2020 dürfte es noch dauern, bis man mit dem Bau der schallschluckenden Wand beginnen kann, von der man sich eine Lärmminderung um 13,3 dB(A) verspricht. Im Frühjahr 2021 möchte die DB Netz fertig sein. 2022 könnte man dann die passiven Maßnahmen in Angriff nehmen.

1,3 Millionen wird die Lärmschutzwand im Förth kosten, so die Berechnungen. An die zehn Millionen Euro haben bereits die gut 3,5 Kilometer langen Lärmschutzwände in Langwedel und Daverden sowie die noch einmal 3,4 Kilometer in Cluvenhagen und Etelsen gekostet. „Das ist hier schon ein sehr großes Projekt“, sagte Cornelia Meuser. „Es ist selten, dass wir mehr als zehn Millionen Euro für eine Ortsdurchfahrt investieren.“ J jw