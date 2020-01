Nabu: Schäden durch Trinkwasserförderung auch in Holtebüttel, Langwedel und Völkersen

Langwedel – Auch die Ortschaften Holtebüttel, Langwedel und Völkersen liegen im Einzugsgebiet des Wasserwerkes Panzenberg. Trockene Gräben, Teiche ohne Wasser, Bodenabsenkungen und ein Verlust an Amphibien, Fischen und Feuchtwiesen waren die Begleiterscheinungen der vergangenen Sommer, hat Rolf Göbbert, stellvertretender Vorsitzender des Naturschutzbundes-Kreisverbandes Verden beobachtet.

In den Ortschaften Holtebüttel, Langwedel und Völkersen ist das Absinken des Grundwasserspiegels ein Phänomen, das seit mehreren Jahrzehnten beobachtet wird, so Göbbert, der selbst in Langwedel-Förth wohnt. „Niemand hat so recht eine Erklärung, warum Sumpfdotterblumen verschwunden sind, und die Kinder in den umliegenden Gewässern keine Laichklumpen finden“, sagt der Nabu-Vertreter, der sich aber sehr wohl seine eigenen Überlegungen angestellt hat.

Seit dem letzten hydrologischen Gutachten durch den Trinkwasserverband Verden, der eine solche Untersuchung für die Weiterbewilligung der Trinkwasserförderung am Panzenberg in Auftrag geben musste, steht laut Göbbert fest, dass die früheren Behauptungen, das Einflussgebiet des Wasserwerkes ende in westlicher Richtung entlang der Landesstraße zwischen Verden und Rotenburg, nicht zutrifft.

+ Wie man sieht, sieht man kein Wasser im Graben neben der Autobahn in Nindorf, selbst im eigentlich eher feuchten Winter nicht. © Wenck

Laut Göbbert hat die Ingenieurgesellschaft Dr. Schmidt in einem hydrogeologischen Gutachten schon vor geraumer Zeit ermittelt, dass die westliche Grenze des Einzugsgebietes durch den Dauelsener Bruch fast bis Eissel über den östlichen Ort Langwedel bis nach Völkersen in den Landkreis Rotenburg verlaufe.

„Damit ist der ökologische Schaden, der durch die Trinkwasserförderung verursacht wird um ein Vielfaches höher als früher angenommen“, meint Rolf Göbbert.

Die Ingenieurgesellschaft Dr. Schmidt habe im Rahmen einer Simulation zwei von sieben Brunnen entlang des Gewässers Halse nach Völkersen verlegt, um damit eine Entlastung der Halse zu erreichen. Der beabsichtigte positive Effekt auf die Halse war jedoch gleich „Null“. „Das ist ein weiterer Beweis, dass alle Gutachten vorher falsch waren“, urteilt Göbbert.

Etwa 90 Prozent des im Wasserwerk Panzenberg geförderten Wassers werden nach Bremen verkauft. Nachdem das niedersächsische Umweltministerium in Hannover im Jahr 2015 erklärt hatte, dass die Trinkwasserförderung wegen der negativen Folgen auf die Halse gegen das Wasserhaushaltsgesetz §§ 27 ff verstößt, sei wenig passiert, klagt der stellvertretende Nabu-Vorsitzende.

Mit einem Kunstgriff gebe man dem Trinkwasserband die Chance, nachzuweisen, dass es für die Stadt Bremen keine Alternative in der Wasserversorgung gebe.

Dabei hätten sowohl Nabu wie BUND dem entgegengehalten, dass erst kürzlich in Bremerhaven ein Wasserwerk aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen wurde und sich anschließend Anwohner über steigende Grundwasserstände beschwert hatten.

Rolf Göbbert: „Leider können wir im Kampf gegen die Umweltschäden durch die Trinkwasserförderung nicht auf die Politiker bauen. Erst vor einiger Zeit haben die Eigentümer, die Kommunen, durch ihre Vertreter der Bewilligung eines neuen Antrages in der aktuellen Höhe der Fördermenge zugestimmt. Mittlerweile haben wir eine grüne Umweltministerin in Bremen und einen grünen 1. Vorsitzenden des Trinkwasserverbandes, Bürgermeister Harald Hesse aus Thedinghausen. Außer dass der Ton freundlicher geworden ist, hat sich im Ergebnis nichts geändert.“

Da die Stadt Bremen die Unterlagen für die Antragstellung noch nicht eingereicht hat und die Umweltverbände jedes Jahr auf ein Neues vertröstet würden, fordert der Nabu-Kreisverband Verden jetzt: „Dass der Landkreis seine Pflicht als Aufsichtsbehörde wahrnehmen muss und die vorläufige Genehmigung, die seit zehn Jahren basierend auf alten und falschen Daten ausgereizt wird, dem Trinkwasserverband entzogen wird“, erklärt Rolf Göbbert.