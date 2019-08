Vom Satellitenschrott bis zur Mondstation

Etelsen – Das war ein neuer Rekord! Als Pastor Martin Beckmann den traditionellen Grillabend für Männer an der Etelser Kirche eröffnete, begrüßte er 140 Teilnehmer. Es war ja auch ein schöner Sommerabend. Als die vielen Tische vor dem Gemeindehaus besetzt waren, sah es aus wie eine sehr große Gartenparty.

Martin Beckmann dankte den vielen Helfern, die diesen unvergesslichen Abend vorbereitet hatten. „Gespräche unter Männern und einfach nur mal so dasitzen“, hieß es in der Einladung. „Anders als bei den Frauen haben wir keine Deko und Tüdelüt auf den Tischen, vielleicht macht das die Anziehung aus“, sagte Beckmann. „Wir können dem lieben Gott danken für dieses schöne Wetter heute.“

Motto des Abends war „Ganz weit weg und doch ganz nah“. Als Gast begrüßte Beckmann den Raumfahrtingenieur Andreas Schütte, der seit 22 Jahren in Etelsen wohnt. Martin Beckmann erinnerte an die Worte von Juri Gagarin: „Ich bin in den Weltraum geflogen, aber Gott habe ich nicht gesehen“. Doch gerade in der unendlichen Weite des Himmels sei Gott zu finden, denn jemand müsse dies alles geschaffen haben. Ganz weit weg erscheint der Weltraum – dabei seien es nur 100 Kilometer bis ins All, leitete Beckmann zum Vortrag von Andreas Schütte über.

Der Raumfahrtingenieur wählte als Einstieg Jules Verne, der sich in zwei Büchern „Von der Erde zum Mond (1865) und „Reise um den Mond“ (1870) mit dem Weltall befasst hatte. War es Neugier oder das Verschieben von Grenzen, was die Menschheit antrieb? Konstantin Ziolkowski war 1903 ein Vorreiter der Weltraumfahrten, wie Hermann Oberth 1923 und Robert Goddart 1920. Die Hündin Laika war 1957 das erste Lebewesen im Weltall, Juri Gagarin im April 1961 der erste Mensch und im Juli 1969 gab es die erste Mondlandung.

Doch wem nutzt die Raumfahrt? Schütte nannte als Beispiel Satelliten, die zur Kommunikation und zur Erdbeobachtung dienen. Auch zur Analyse des Klimawandels und für Navigationssysteme machen sich die Menschen den Weltraum zunutze.

Schließlich wird die Schwerelosigkeit erforscht. Das geschieht auf der Erde, im Fallturm in Bremen, aber auch mit Forschungsraketen und auf der internationalen Raumstation ISS. Teile der ISS wurden in Bremen gebaut. Aus der Hansestadt stammt auch ein sogenanntes Autometid Transfer Vehicle. Dieses unbemannte Transportfahrzeug bringt Nahrung, Wasser, Ausrüstung, Stickstoff, Sauerstoff und Treibstoff zur ISS.

Zum Schluss ging Andreas Schütte der Frage nach, wo die Raumfahrt heute steht. Das zeigte er anhand der ISS auf sowie der Lunor Gateway, einer Station für Mondflüge unter europäischer Beteiligung. Die Kehrseite der Sattelitennutzung sei, dass die Trabanten auch Weltaumschrott produzieren. Sogar ein Weltraumtourismus sei möglich, wenn auch sehr teuer. Für die Zukunft geplant ist laut Schütte ein autonomes robotisches System zur Wartung und Reparatur von Satelliten oder um im All Dinge herzustellen und zusammenzubauen. Zudem werde es in nicht allzu ferner Zukunft eine Mondstation geben und in weiterer Zukunft einen Flug zum Mars, gab Schütte einen Ausblick.

Nach diesem interessanten Vortrag eröffnete Martin Beckmann das Büfett. Wer einmal beim Etelser Grillabend für Männer dabei war, der weiss, dass es nicht nur Bratwurst gibt. Die Grillmeister Jürgen Neumann, Heino Buss und Daniel Neumann lieferten wieder eine Meisterleistung ab, Günter Minder arrangierte die Teller. Diesen Einsatz würdigten die zufriedenen Esser mit kräftigem Applaus und Geldgaben in den Spendentopf. hu