Saisonende im Burgbad: 44.000 Gäste sind Rekord

Langwedel - Aus die Maus, Schluss mit lustig, die Badesaison ist zu Ende. Die Langwedeler Gemeindeverwaltung teilt jetzt mit, dass das Burgbad Langwedel am morgigen Donnerstag, 6. September, wirklich das allerletzte Mal für den diesjährigen Saison- und Badebetrieb geöffnet hat.

„Bei traditionell freiem Eintritt an diesem Tag stehen die Einrichtungen des Burgbades von 14 Uhr bis 18 Uhr den geneigten Badegästen letztmalig zur Verfügung. Das Team des Burgbades bedankt sich für eine tolle Saison und bittet schon einmal, den 16. Mai für die Eröffnung der Saison 2019 vorzumerken“, lässt Ordnungsamtsleiter Frank-Peter Adam aus dem Rathaus verlauten.

Der vergangene Supersommer bescherte dem Langwedeler Burgbad einen absoluten Rekordbesuch. Anfang August begrüßten Bürgermeister Andreas Brandt und Schwimmmeister Thomas Becker den 40 000. Badegast. Wer es nun genau war – ließ man in der allgemeinen Begeisterung offen. Es war allerdings ein Mitglied der jungen Familie Rinnert. Die Achimer waren nach eigenem Bekunden schon öfter in Langwedel im Burgbad. Weil man hier auch für kleine Kinder etwas zu bieten hat. In Achim ist das große Freibad in diesem Sommer zwecks Sanierung geschlossen – womöglich hat dieser Umstand zum Rekordbesuch in Langwedel beigetragen. 44.000 Badegäste waren es insgesamt, so viel wie noch nie. Schwimmmeister Becker: „Eine Supersaison. Vom Wetter, von den Gästen her. Das kann man nicht anders sagen.“ Nach den großen Ferien riss der Zustrom schon ein bisschen ab. „Wenn die Kinder dienstags und donnerstags érst um vier Uhr aus der Schule kommen, dann haben sie keine Lust mehr baden zu gehen.“

+ Große und kleine Modellbootkapitäne kommen am Sonntag auf ihre Kosten, dann sind die Skipper vom Weichelsee wieder da. © Wenck

Auch wenn es jetzt im September noch ein paar sonnige und warme Tage gibt – am Schließungstermin ist nicht zu rütteln. Wirklich viele Gäste werden sich im Burgbad auch kaum noch ins Wasser trauen. Letzteres wird in Langwedel mit Sonnenkraft erwärmt, über Nacht kühlen die Becken wieder stark aus. So kam man in den vergangenen Tagen auf eine Wassertemperatur von 18 bis 19 Grad. Unkuschelig.

Im Rahmen des Langwedeler Marktes öffnet das Bad dann allerdings noch ein letztes Mal in diesem Jahr die Pforten – allerdings nicht für den allgemeinen Badebetrieb, sondern nur für Freunde und Interessierte des Modellbootbaus.

Am Sonntag, 9. September, in der Zeit von 12 Uhr bis 17 Uhr übernehmen die Modellskipper vom Weichelsee das Ruder im Burgbad und lassen ihre Schiffe zu Wasser. Jeder, der Interesse hat, vielleicht ein neues Hobby sucht oder ein altes Hobby wieder aufleben lassen will, ist eingeladen vorbeizukommen. Da gibt es wie in den Vorjahren eine Menge zu gucken.

Besucher sind dazu eingeladen, eigene Modellboote ebenfalls in den kurzzeitig umfunktionierten Becken zu Wasser zu lassen.

