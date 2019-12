Rottstegge löst Rischkopf ab

Neuer zweiter ALS-Sprecher / Gesellschaftspolitische Aufgabe und soziale Verpflichtung

+ Bei der Arbeitsgemeinschaft Langwedeler Sportvereine tritt Frank Rottstegge als stellvertretender Sprecher die Nachfolge von Manfred Rischkopf an. Holger Flömer bleibt Sprecher. Sylvia Kornau (v.li.) wurde als Protokollführerin verabschiedet. Foto: Hustedt

Daverden – Als Holger Flömer 2011 zum Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Langwedeler Sportvereine (ALS) gewählt wurde, war sein erster Ausspruch: „Ich habe Lust am Vereinsleben“. Und diese Lust ist ihm noch nicht vergangen. Auf der jüngsten Jahreshauptversammlung der ALS im Waldschlößchen Daverden wurde er einstimmig für weitere zwei Jahre in diesem Amt bestätigt. „Ich bin aber auch schon 22 Jahre lang Vorsitzender des TSV Eintracht Völkersen, sodass ich mich langsam aus dem Vereinsleben zurückziehen werde“, kündigte Flömer an.