Rote Rosen aus Athen und Alexis Sorbas

Langwedel – „Griechischer Wein“ – nicht nur dieser alte Schlager von Udo Jürgens ließ vom schönen Griechenland träumen.

Die ganze Atmosphäre am Langwedeler Häuslingshaus war am Sonntag auf dieses viel besuchte Urlaubsziel der Deutschen ausgerichtet. Der Langwedeler Kulturverein hatte zu seinem Sommerfest eingeladen und das stand in diesem Jahr absolut im Zeichen Griechenlands.

Typisch griechische Klänge kamen von Dimitrios Sideridis, der mit seinen beiden Bandmitgliedern auf der Open-Air-Bühne im idyllischen Garten des Häuslingshauses für Urlaubsstimmung sorgte.

Natürlich durften dabei die roten Rosen aus Athen von Nana Mouskouri nicht fehlen. Und der Sirtaki schon mal gar nicht. Dabei kamen natürlich die typischen Instrumente wie Bouzouki und Mandoline zum Einsatz.

Silke Fronzek und Sigrid Ernst vom Kulturverein begrüßten bei herrlichem Sommerwetter wirklich viele Gäste, die bei griechischem Wein und griechischer Musik den Tag genossen.

Mit einem Glas Wein in der Hand konnte man fast den Eindruck gewinnen, in einer griechischen Taverne einen gemütlichen Sommerabend zu erleben.

Eigentlich war das Konzert nur bis 19 Uhr geplant, doch die Musiker hatten so viel Spaß, dass sie fröhlich weiterspielten. Nur den Sirtaki wollte keiner tanzen. Ob das vielleicht am stumpfen grünen Rasen lag?

Inzwischen hatten die fleißigen Helferinnen und Helfer des Kulturvereins griechische Köstlichkeiten gezaubert und parat gestellt, die zum Selbstkostenpreis angeboten wurden.

Zum Abschluss des Festes gab es im Häuslingshaus dann den Filmklassiker „Alexis Sorbas“ aus dem Jahr 1964 mit Anthony Quinn in der Hauptrolle zu sehen.

Die Geschichte des oscarprämierten und auch finanziell äußerst erfolgreichen Streifens spielt auf Kreta etwa in den 1920er und 1930er Jahren – und beruht auf dem berühmten Roman von Nikos Kazantzakis. Der gilt als einer der bedeutendsten griechischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Darum ist übrigens auch der Flughafen in seiner Geburtstadt Iraklio (Heraklion) nach ihm benannt. Die Titelmusik und der berühmte Sirtaki am Schluss des Films wurden von Mikis Theodorakis komponiert. hu