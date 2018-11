Dea-Pressesprecher: „Riesenenergiebedarf vorerst nur mit Erdgas zu decken“

Zehntklässler in Goldbachschule angesprochen

+ © Mix Zum Thema „Chancen und Risiken der Erdgasförderung“ in der heimischen Region war gestern Heinz Oberlach, Pressesprecher der Deutschen Erdöl AG, in der Klasse 10c der Oberschule am Goldbach zu Gast. © Mix

Langwedel - „Zuletzt heute Morgen unter der heißen Dusche habe ich gedacht, wie unverzichtbar doch die Nutzung von Erdgas ist“, erzählte Heinz Oberlach. Der Pressesprecher der Deutschen Erdöl AG (Dea) war Montag in der Oberschule am Goldbach zu Gast. „Chancen und Risiken der Erdgasförderung“ lautete für eine Stunde die Überschrift in der Klasse 10c.