Eingang zum Etelser Schlosspark bekommt Tor und Pforte nach historischem Vorbild

Ein richtiger Hingucker

+ © Wenck Andreas Brandt, Axel Phillip, Helmrich Folkers, Jörn Semrau, Klaus Wätjen, Petra Söhn, Olaf Nientkewitz und Manfred Köster (v.li.) freuen sich über das Tor und die Pforte zum Schlosspark Etelsen. © Wenck

Etelsen - Wenn man dann links und rechts noch ein bisschen Grün pflanzt, vielleicht Ilex – „Dann haben wir da so einen richtigen Hingucker. Dann fragen sich die Ortsfremden, die hier vorbeifahren, nicht nur: Was ist das für ein schöner Wald? Dann denken die sich: Wo so ein Schloss ist, da muss noch ein richtiges Schloss sein“, meinte jetzt Andreas Brandt als Vorsitzender des Schlossparkvereins Etelsen. Der ist seinem Ziel, den Park seiner ursprünglichen Anlage anzugleichen, wieder ein Stück näher gekommen.