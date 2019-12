Langwedel - Von Jens Wenck. Nicht zum ersten Mal thronte am Montagabend Weihnachtselch Sven bei der letzten Sitzung des Langwedeler Gemeinderates im Jahr gut sichtbar auf dem Tisch im Bürgersaal des Rathauses. „Er passt auf, dass es hier kein Schrottwichteln gibt“, erklärte der Ratsvorsitzende Wolfgang Ewert die Anwesenheit der Figur, verbunden mit der Hoffnung auf eine besinnliche und zügige Sitzung. Das klappte dann allerdings nicht so ganz.

Was zum einen an der eingangs 20 Punkte umfassenden Tagesordnung lag. Die wurde aber gleich einstimmig um zwei Punkte gekürzt. Der städtebauliche Vertrag in Sachen Gelände ehemalige Druckerei Mack und der dazugehörige Bebauungsplan „Auf dem Sandberg“ wurden wieder gestrichen. „Wir haben das mit dem Vorhabenträger noch nicht besprechen können“, so Bürgermeister Andreas Brandt.

Die CDU beantragte den Punkt „Festsetzung von zwei Stellplätzen je Wohneinheit“ wieder von der Tagesordnung zu nehmen.

„Das ist uns zu sehr aus der Hüfte geschossen. Wir sehen da noch Beratungsbedarf“, erklärte Marco Bachmann. Den sahen SPD und WGL nach den vorherigen Diskussionen im Bauausschuss sowie im Verwaltungsausschuss allerdings nicht, besagter Antrag (von der SPD gestellt) blieb auf der Tagesordnung.

Die Verdichtung der Wohnbebauung innerhalb der Ortschaften habe ja auch etwas Gutes, so Lars-Henrik Haase (SPD). Aber die bisher festgesetzten 1,5 Parkplätze pro neugebauter Wohneinheit würden nicht ausreichen. Dabei hat man besonders die großen Wohnblöcke im Auge, die (unter Einhaltung beziehungsweise Ausnutzung) aller Vorschriften in jüngster Vergangenheit gebaut wurden. So zum Beispiel am Herrenkamp. In der Folge würden dann die Parkplätze auf den Grundstücken nicht mehr reichen, die Straße und die benachbarten Einfahrten dicht geparkt.

„Das sind die richtigen Ansätze“, befand Lars Lorenzen (CDU). Aber man sei sich ja noch gar nicht im Klaren darüber, was eine solche Vorschrift für mögliche weitere Auswirkungen haben könnte, etwa beim Bau von Einfamilienhäusern. „Macht das das Bauen im Flecken Langwedel generell teurer?“, fragte Lorenzen. Darüber sollte die Verwaltung doch bitte erst einmal Erkundigungen und Informationen einholen, bevor man entscheide.

Auch wenn der Antrag der SPD sehr frisch ist, man sehe diesen Punkt ausreichend diskutiert und werde dafür stimmen, erklärte Gero Landzettel (WGL). In Zukunft müssen nach Votum von SPD, WGL und FDP im Flecken Langwedel also zwei Autostellplätze nachgewiesen werden.

Das gilt auch für Bebbauungspläne, die kurz vor dem Abschluss standen und am Montag im Rat beschlossen wurden. Wie „Südlich der Bahn“ in Etelsen, das ehemalige Gelände der Firma Wohlgemuth Metallbau.

Hier möchte ein Investor Einfamilien- und Doppelhäuser bauen. „Und die brauchen jetzt zwei Stellplätze, während alle anderen alten Anwohner drumherum weniger nachweisen müssen. Das ist gegen mein Gerechtigkeitsempfinden, sage ich jetzt einmal ganz persönlich für mich“, erklärte Lars Lorenzen.