Die richtige Mischung macht es

Am Wochenende ist Hobby- und Kunsthandwerkermarkt im Langwedeler Rathaus

+ Beim Langwedeler Hobby- und Kunsthandwerkermarkt gibt es wieder jede Menge schöne Sachen zu entdecken. Archiv-Foto: Sommerfeld

Langwedel – Wenn am kommenden Wochenende, am 22. und 23. Februar, der beliebte Hobby- und Kunsthandwerkermarkt im Rathaus Langwedel, Große Straße 1, eröffnet wird, ist der Frühling nicht mehr weit. Selbst wenn es in der Natur tatsächlich noch einmal ein bisschen frischer werden sollte. In so manchem Garten zeigen sich schon die ersten Krokusse, und der Kunsthandwerkermarkt am Beginn des Jahres steht traditionell auch ganz im Zeichen Osterns und des Frühlings.