Richtfest für die neue Oberschule

Auch wenn ein Haus gar keinen Dachstuhl aus Balken hat, kann und muss man Richtfest feiern. Wie am Dienstag auf dem Neubau der Oberschule Langwedel. Bürgermeister Andreas Brandt und Schulleiter Rolf Bartels enterten das Gerüst, kletterten in den zweiten Stock. „Wir feiern heute Richtfest, weil die Ferien vor der Tür stehen. Und weil die Firma Beton und Monierbau Ende des Monats hier mit ihrer Arbeit fertig wird“, so Brandt vor der Festgesellschaft.

Die bestand nicht nur aus Mitglieder der Politik und Verwaltung. Die Helene-Grulke-Schule war vertreten. Die Cluvenhagener werden wieder mit einziehen. Auch Nachbarn der Baustelle waren da, denen der Bürgermeister ausdrücklich für ihre Toleranz in Sachen Dreck und Krach dankte. „Ohne die hätten wir es nicht geschafft“, so Brandt und meinte damit Christopher Hundertmark von Assmann Beraten und Planen, der die Projektsteuerung des Millionenvorhabens innehat. 70 Prozent der Bauleistungen sind ausgeschrieben, so Brandt. „Und wir liegen voll im Finanz- und Zeitplan.“ Im Schuljahr 2018/19 soll das neue Gebäude bezogen werden. Und der Richtkranz? Der hing erst mal am Baukran. - Foto: Wenck