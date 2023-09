Richtfest für neues Wohnhaus der Stiftung Waldheim in Langwedel

Von: Christian Walter

Der Kranz mit den bunten Bändern kündet vom Richtfest für die neue Wohnanlage der Stiftung Waldheim am Mittelweg. 13 Personen werden in dem Doppelhaus unterkommen. © Christian Walter

Die Stiftung Waldheim hat am Freitag am Langwedeler Mittelweg Richtfest für ein neues Wohnhaus gefeiert, das ab dem Frühjahr 2024 13 Personen mit Beeinträchtigungen beherbergen wird.

Sekt für die Gäste am Boden, Köm für die Handwerker auf dem Dachstuhl, Gulaschsuppe und Kuchen im Glas für alle. Dazu ein Kranz mit bunten Flatterbändern im Wind, der traditionelle Richtspruch und schließlich die Taufe des Hauses samt splitternder Korn-Flasche und anschließendem Applaus. Mehr braucht es nicht für ein Richtfest, das ist auch bei der Stiftung Waldheim nicht anders. Die Einrichtung in der Eingliederungshilfe für rund 550 Menschen mit Beeinträchtigungen beging am Freitag diese traditionelle Zeremonie am Mittelweg in Langwedel. Dort entsteht derzeit ein Doppelhaus für 13 Personen, die dort voraussichtlich im April oder Mai kommenden Jahres einziehen sollen.

Die beiden Doppelhaushälften sind untereinander durchlässig. © Christian Walter

Die 13 Wohneinheiten werden als WG organisiert. Das Besondere: Die beiden Doppelhaushälften sind untereinander durchlässig. Das Erdgeschoss wird als offener, ineinander übergehender Bereich konzipiert, in den oberen Stockwerken sorgt in der Mitte ein von beiden Seiten begehbares Treppenhaus für Möglichkeiten der Begegnung.

Carl-Georg Issing, Vorstand der Stiftung Waldheim. © Christian Walter

„Menschen mit Beeinrächtigungen sollen nicht einfach so irgendwo an den Rand, sondern mitten in die Gemeinde“, sagte Waldheim-Vorstand Carl-Georg Issing in seiner Rede. Das neue Wohnhaus solle vorerst das letzte große Projekt sein, nachdem man bereits in Thedinghausen und ebenfalls in Langwedel – in Sichtweite des neuen Gebäudes – eine weitere, kleinere Unterkunft geschaffen habe. Dazu kam der Neubau der Helene-Grulke-Schule in Achim-Uesen, zusätzlich modernisiere die Waldheim-Gruppe derzeit bestehende Liegenschaften, insbesondere Räumlichkeiten in Cluvenhagen, und baut einige Tagesförderstätten um.

In absehbarer Zeit wird es hier kein weiteres Baugeschehen geben.

In dem Zusammenhang sagte Issing den beim Richtfest anwesenden künftigen Nachbarn zu, dass auf dem Rest des insgesamt 10 000 Quadratmeter großen Filet-Grundstücks nördlich des sehr ruhig gelegenen Mittelwegs im Zentrum von Langwedel, das sich komplett im Besitz der Waldheim-Gruppe befindet, dass es dort „in absehbarer Zeit kein weiteres Baugeschehen“ geben werde. „Wir sind auf der Zielgeraden“, so Issing. Der Vorstand dankte den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie das neue Wohnangebot in Langwedel so gut aufgenommen hätten.

Je zwei Schluck waren für die Handwerker, der Rest Köm ging ins Gebälk. © Christian Walter

Für das neue Wohnhaus mit zwei Mal 300 Quadratmetern Wohnfläche, Wärmepumpe und Fotovoltaikanlage nimmt die Stiftung Waldheim 1,8 Millionen Euro in die Hand – 40 Prozent davon eigenfinanziert, den Rest über Kredite.