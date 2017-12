Etelsen - „Es hat schon länger gedauert, als gedacht“, gibt Andreas Bergmann zu. Aber das Ergebnis „kann sich sehen lassen“, meint er. Na, ja. Bescheidenheit ist bekanntlich eine Zier. Aber was der Diakon, Deborah Kortjohann als FSJlerin und einige Jugendliche da unter das Dach des Gemeindehauses in Etelsen gebaut haben, ist (mit Verlaub) ein echter Knaller geworden. Der „Team Escape“-Raum ist fertig.

„Team Escape“ – dabei geht es für eine Gruppe darum, innerhalb einer Stunde in einem Raum Geheimnisse und Rätsel zu lösen. Auf das dem Team jede Menge gemeinsamer Spaß zu Teil werde – und am Ende die „Flucht“ („Escape“) gelinge. Für diese Art von Freizeitvergnügen gibt es schon etliche kommerzielle Anbieter. In Etelsen ist das Ganze für die Rätselgruppen kostenlos.

Den ehemaligen Jugendraum im Gemeindehaus hat man im Lutherjahr zur Kammer von Martin Luther umgebaut. An der Story für die Rätselreise hat das Team eine ganze Weile getüftelt: Nach dem Reichstag zu Worms wurde Luther ja zur Rettung seines Lebens quasi entführt. Wohin? Das würden seine Feinde nur zu gerne wissen. In Luthers Kammer findet sich ein Hinweis. Den müssen die Teams vor den Häschern in Sicherheit bringen... Getreu dem Motto „Rettet Martin Luther“.

Damit das gelingt, sind im Raum reichlich Rätsel zu lösen. Man sollte schon so 14 Jahre alt sein und mindestens zu viert an den Start gehen, sonst ist das komplexe Abenteuer nicht in einer Stunde zu schaffen. Hilfe bekommen die Teams aus dem Regieraum, aus dem das Tun und Treiben von vier Kameras beobachtet wird. Die Teilnehmer sollen ein Erfolgserlebnis haben, bekommen bei Bedarf schon mal einen Tipp, wenn es eng wird.

Außerdem wird aus dem Regieraum auch noch die Technik gesteuert, die in dem „Team Escape“-Raum steckt. Und das ist eine ganze Menge. Überhaupt haben die Jugendlichen Arbeit ohne Ende in die Gestaltung des Raumes gesteckt. Was, man muss es ja zugeben, anfangs gar nicht so einfach ist, wenn man keine oder nur wenig handwerkliche Erfahrung hat. „Aber ihr habt euch gut reingearbeitet“, meint Andreas Bergmann in Richtung des Teams. Wenn man sich nur einmal in der Woche treffen kann, jedes Mal nur so zwei Stunden Zeit hat – dauert das alles länger, als man am Anfang des Jahres mal gedacht hat. Zumal es der erste „Team Escape“-Raum bei „Kirchens“ überhaupt ist, man in Etelsen also auf keinerlei Erfahrungen zurückgreifen konnte.

Fazit: „Es macht total Spaß, das zu bauen. Aber irgendwann hat man auch die Schnauze voll.“ Sagt Andreas Bergmann und lacht.

Jetzt ist es geschafft, der Raum und seine jugendlichen Betreuer haben den ersten Testlauf mit Bravour bestanden. Nun können die ersten Gruppen kommen. Der Etelser Kirchvorstand wird kommen. Konfirmanden, Jugendgruppen auch.

Im Januar kann es dann für alle losgehen, und es wird ausdrücklich darauf hingewiesen: Der Etelser „Team Escape“ steht für alle Interessenten offen. Kostenlos. Am Ende lässt man aber den Hut rumgehen, jeder gibt, was er möchte. Termine sucht man sich dann im Internet über die Seite „lutherescape.de“ heraus, die hat Andreas Bergmann für dieses Projekt der Evangelischen Jugend in der Region „Rechts der Weser“ extra angelegt. J jw