Reise in eines der dunkelsten Epochen deutscher Geschichte

Verein für Kultur und Geschichte im Denkort Bunker Valentin in Bremen-Farge

+ Mit mehr als 50 Mitgliedern begab sich der Verein für Kultur und Geschichte auf die Erkundung des Bunkers Valentin. J Foto: Hustedt

Daverden - Eine Reise in eine der dunkelsten Epochen deutscher Geschichte unternahmen jetzt über 50 Mitglieder des Vereins für Kultur und Geschichte Daverden, und zwar zum Denkort Bunker Valentin in Farge. Kurz vorm Ziel ging es im äußersten Norden von Bremen durch das beschauliche Rekum an der Weser. In nächster Nachbarschaft zu den teils noch reetgedeckten Häusern tauchte bedrohlich das übergroße Betonbauwerk auf.