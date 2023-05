Reinhard Körte zum letzten Mal mit „Völkser Platt“ auf der Bühne

Von: Wolfgang Hustedt

In seiner letzten Rolle zeigt sich Reinhard Körte noch einmal in seinem Element. © Hustedt

Mit dem plattdeutschen Stück „Een kommodigen Avend“ verabschiedet sich Reinhard Körte als aktiver Schauspieler von der Völkser Bühne.

Völkersen – Eine Theateraufführung des Vereins „Völkser Platt“ ohne Reinhard Körte – eigentlich undenkbar. Aber nun ist es Realität: Am Sonntag fiel der letzte Vorhang für das langjährige Mitglied des Theatervereins. Seinen Abschied nahm Körte mit dem plattdeutschen Stück „Een kommodigen Avend“. Mit ihm geht ein Urgestein, denn bevor es 1978 zur Gründung des Theatervereins kam, stand Körte bereits auf der Bühne – damals mit einer Gruppe, die noch dem TSV Eintracht Völkersen angehörte. So war der Abschied natürlich mit vielen Emotionen verbunden.

Nicht nur beim Publikum, sondern auch innerhalb des Ensembles: Bei seinem Abschied gab es für Körte von seinen Bühnenkolleginnen jeweils ein Küsschen. Als er dann ein Abschminken ablehnte, da das nicht nötig sei, machten ihn die Maskenbildnerinnen auf den Lippenstift auf seinen Wangen aufmerksam. Das hatte er bei all den Emotionen gar nicht so richtig mitbekommen.

Reinhard Körte stand erstmals als Grundschüler auf der Bühne. Mit etwa 17 Jahren spielte er dann für den Sportverein erstmals eine plattdeutsche Rolle. Als dann der Theaterverein „Völkser Platt“ gegründet wurde, wählten ihn die Mitglieder gleich zum Vorsitzenden. Dieser blieb er mit mehreren Unterbrechungen bis zum April 2022. Körte denkt an viele Anekdoten zurück: „Nach den Proben bin ich in früheren Jahren oft losgezogen und habe Geburtstage besucht, auch ohne Einladung“. Er erinnerte sich auch an ein Gastspiel für die Lebenshilfe Verden: „Da sprang der Funke überhaupt nicht über.“

Gastspiel neben Silberhochzeit

Im Winter 1978 gab es auch ein Gastspiel im Moordeicher Hotel Nobel, das ihm im Gedächtnis geblieben ist. Denn das sei aufgrund einer Silberhochzeit nebenan schwierig gewesen, „und dort war es sehr laut“, erinnert sich Körte. Doch auch da schafften es die Völkser, das Publikum zu begeistern – wenn auch auf der Rückfahrt der Wagen in einen Graben rutschte und die Kulissen einiges abbekamen.

Die Völkser Theatergruppe unternahm auch viele Fahrten: Die erste Reise ging gleich nach Paris. Da das Konzept den Mitgliedern so gut gefiel, wurde künftig jährlich eine Tour gemacht, sodass das Ensemble viel in Europa herumkam. Auch einen Umzug haben Körte und die Theatergruppe bereits hinter sich: Als die Gastwirtschaft Intemann in Völkersen irgendwann schloss und im „Alten Krug“ der Saal und die Bühne zu klein waren, fanden die Völkser im Waller Heimathaus Asyl.

Erfolg mit Sketchen

Doch Körte blickt nicht nur auf etliche Theaterstücke zurück: So spielte er mit Heinrich Früchtenicht und Andreas Noltemeyer immer wieder Sketche – unter anderem den an der „Pinkelrinne“, bei dem das Trio sein Publikum zum Lachen brachte.

Neben Körte beendete auch Rieke Wellen am Sonntag ihre Völkser Bühnenzeit. Die junge Darstellerin war zuletzt zu jeder Probe und jeder Aufführung aus der Gegend von Lohne angereist, und diese zweistündigen Fahrten waren dann doch zu weit und zu lang. Wellen war erstmals 2005 mit „Salon Meyer“ bei einer Aufführung dabei gewesen. Mit Tränen in den Augen nahm sie jetzt Abschied von der Bühne.

In Zukunft müssen wir junge Leute ansprechen, damit unsere plattdeutsche Bühne keine Zukunftssorgen hat.

Was der letzte Abend von Körte auf der Bühne ebenfalls zeigte: Regisseur Jörg Meyer, der seit 1980 die Spielleitung innehat und dem Verein von 2002 bis 2008 vorstand, hat selbst auch vier Jahre auf den Brettern gestanden – und aus der Gruppe ein spielfreudiges Ensemble gemacht. Die übrigen Darsteller wollen der Gruppe weiterhin treu bleiben: Erika Schorling spielt bereits seit der Saison 1979/80 mit und hat im vergangenen Jahr auch auf der Freilichtbühne Daverden mitgewirkt. Seit 1998 ist Linda Strepkowski mit von der Partie, 1999 kam Heike Volk dazu, die im vergangenen Jahr zudem den Vorsitz im Theaterverein von Körte übernommen hatte.

Stefanie Bokeloh-Brischke wiederum ist seit 2004 dabei. Körte hatte sie damals gefragt, ob sie nicht Lust hätte, einmal mitzuspielen. Inzwischen ist sie ein fester Bestandteil des Ensembles. 2012 kam Nina Henke, deren Mutter Inga Henke ebenfalls in Völkersen auf der Bühne stand, dazu – und das mit familiärer „Vorbelastung“, hatte doch bereits ihr Großvater Hinrich Bunke einmal zum Ensemble gehört, und das 44 Jahre lang. Von der Mitte der Bühne an den Rand gewecheselt ist Ilse Meinken, als Unterstützung für Regisseur Meyer. „In Zukunft müssen wir junge Leute ansprechen, damit unsere plattdeutsche Bühne keine Zukunftssorgen hat“, ist Körte überzeugt.

Letzter Applaus für Reinhard Körte, der auch jahrelang den Vorsitz des Vereins innehatte. © Hustedt

Anerkennung gab es auch von Günter Gräbner, der Vorsitzende des Landesverbandes Bremer Amateurtheater, zu denen auch die Völkser Gruppe gehört. Und natürlich gab es am Sonntagabend reichlich Applaus für die Darsteller und vor allem für Reinhard Körte. Er wird sich jetzt an eine neue Rolle gewöhnen: die des Zuschauers.