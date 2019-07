Als Raubritter an „Mördergrube“ lauerten

Daverden – Zwei Kilometer lang ist der Waldlehrpfad, den die Landjugend Daverden unlängst im Daverdener Holz angelegt hat. Mitglieder des örtlichen Vereins für Kultur und Geschichte machten sich auf den Weg, um die Strecke mit ihren 14 Stationen zu erkunden. Hendrik Timm und Florian Vast von der Landjugend sowie Initiatoren des Lehrpfads begleiteten sie dabei.

Zunächst informierte Axel Rode, dass der Wald im Eigentum des Realverbands „Bauernholz Daverden“ steht, ein forstwirtschaftlicher Zusammenschluss von Anteilseignern, die eine 23 Hektar große Waldfläche bewirtschaften. Anfallende Arbeiten werden nach seinen Angaben von den Mitgliedern der zehn Familien größtenteils selbst erledigt, die forstliche Betreuung übernimmt die Bezirksförsterei Verden. Der Baumbestand wird alle zehn Jahre durch ein Forstbetriebsgutachten erfasst und dadurch das jährliche Einschlagsvolumen ermittelt. „Nach dem Gesetz der Nachhaltigkeit, dass schon seit 300 Jahren in deutschen Wäldern gilt, darf pro Jahr nur die Menge an Holz entnommen werden, die in dieser Zeit nachwächst“, erklärte Rode.

Und was hat es mit der „Mördergrube“ auf sich? „Zu Zeiten des Raubrittertums und den Strauchdieben im 15. Jahrhundert kam es hier zu Übergriffen auf Postkutschen, Kaufleute sowie Frauen und Männer“, klärte Klaus Fricke auf. Er erwähnte eine Urkunde vom 18. November 1425 des Bremer Erzbischofs Nikolaus, der versprach, dafür zu sorgen, dass die Personen, die die Straße bei Daverden passieren, keine Gewalt erleiden sollen. Doch noch heute ist bei älteren Mitbürgern die Redensart bekannt: „Makt, dat ji bi Dage dör Langwedel kommt!“ Denn in der „Mördergrube“ Überfallene kasernierten Übeltäter nicht selten in der Langwedeler Burg, bis Lösegeld gezahlt wurde.

Alle 14 Stationen des Lehrpfads sind mit Informationstafeln ausgestattet. Über die Tierarten im und am Gewässer wusste der Jäger Gerd Schmakeit Näheres zu berichten. Axel Rode und Elmer Behling sprachen über eine Plage: „Die extreme Trockenheit im letzten Jahr hat dazu geführt, dass sich der Borkenkäfer sehr stark in den Wäldern ausgebreitet hat. Es ist zu erheblichen Schäden, insbesondere am Fichtenbestand, gekommen, so dass die betroffenen Bäume gefällt werden mussten.“

Florian Vast und Hendrik Timm führten den Wanderern vor Augen, dass an den Ringen einer Baumscheibe abgezählt werden kann, wie alt die Pflanze geworden ist. Ermittelten Jahreszahlen stellt die Infotafel zeitgleiche Ereignisse im Flecken Langwedel gegenüber.

An der Gemarkungsgrenze zu Cluvenhagen wies Klaus Fricke auf das dort früher beliebte Ausflugslokal „Fischerhütte“ hin, aber auch auf das Schullandheim einer Bremer Schule. Er erzählte auch über das Urstromtal von Weser und Aller, das sich bis Bruchhausen-Vilsen hinzog und den Geesthang.

Das am Pfad geschaffene Insektenhotel bietet eine Herberge für Wildbienen, Hummeln und Schlupfwespen. Eine 250 Quadratmeter große Blühfläche aus unterschiedlichen Pflanzenarten sei ganz in der Nähe ausgesät worden, um den Insekten bis in den Herbst hinein Nahrung zu verschaffen, erklärte Timm und fügte hinzu: „In unserer Kulturlandschaft mit großflächigem Anbau von Monokulturen sind Knicks und weniger ertragreiche Ackerflächen eine wertvolle Bereicherung.“

Schließlich machten die Landjugendsprecher Vast und Timm die Gäste vom Verein für Kultur und Geschichte mit der Vorsitzenden Theda Henken an der Spitze noch auf das Waldquiz aufmerksam. Das sei insbesondere für Familien interessant. hu