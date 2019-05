Rasierklingen liegen auch in Frauengräbern

Daverden – Wie war das Leben vor 3 000 Jahren in der Bronzezeit in der hiesigen Gegend? Dieser Frage ging Kreisarchäologin Dr. Jutta Precht bei einem Vortrag im Küsterhaus nach, womit der „Verein für Kultur und Geschichte Daverden“ seine Jubiläumsfeierlichkeiten einleitete. Die zahlreichen Besucher erfuhren eingangs, dass es um den Ort herum acht Ausgrabungsflächen gibt.

Precht widmete sich zunächst dem Urnenfriedhof in den Sandgruben an der Autobahn. Insgesamt fanden die Archäologen 250 Urnen in der Daverdener Feldmark. Die Toten wurden damals auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Am Rande dieses Urnenfriedhofs entdeckten die Fachleute einen großen Findling, der auf einen Friedhof hinweist.

Dann ging Jutta Precht auf die Grabbeilagen ein. Bei Frauen waren es die Gewandnadel, Pfriem oder Nähnadel aus Geweihen, bei den Männern Rasiermesser. Doch die Ansicht, dass Rasiermesser vor allem in Männergräber gehörten, passte nicht für Daverden. Von den 250 Urnen wurden 225 von Dr. Peter Caselitz analysiert. Die Bilanz: 68 Frauen, aber nur 23 Männer sowie 127 Kinder wurden dort bestattet; ein Hinweis darauf, dass die Kindersterblichkeit groß war. Caselitz konnte auch das Sterbealter, das Geschlecht oder an Knochen erkennbare Krankheiten analysieren. Precht schloss daraus, dass es sich um einen Friedhof für Frauen und Kinder handelte.

Eine Urne mit einem Rädchen weist nach ihren Angaben nicht auf ein Kindergrab hin, denn Kinder hatten damals keine Spielzeuge und auch keine Grabbeilagen. Das Rädchen gehörte wahrscheinlich zu einem Miniaturwagen. Die Priester benutzten derlei bei kultischen Handlungen. „Ich vermute, dass der kleine Junge oder das Mädchen später selbst Priester werden sollte.“

Anschließend wandte sich die Kreisarchäologin einer Siedlungsfundstelle zu, ebenfalls an der Autobahn, bei der Dea-Bohrstelle gelegen. Dort gab es mindestens 13 Brunnen. Wurden die Wasserschöpfstellen aufgegeben, warfen die Menschen auch Abfälle hinein. Dortige Scherben und naturwissenschaftliche Datierungen zeigen, dass die Brunnen tatsächlich 3 000 Jahre alt sind.

Doch die Leute damals führten ein karges Leben. Es gab verschiedene Getreidearten: Hafer, Gerste und Rispenhirse. Sie aßen aus Tassen, Kübeln oder Schüsseln. Sie hielten auch Haustiere wie Schweine, Schafe oder Ziegen. Mit den Knochen heizten die Bauern.

Auch ein Haus wurde ausgegraben. Precht zeigte, wie der Bauernhof einmal ausgesehen haben könnte, denn die Dachkonstruktion war erkennbar. Es war ein Ständerhaus. 28 Menschen lebten nach ihren Worten gleichzeitig in dieser Siedlung.

Die damaligen Siedler in Daverden hatten Kontakt zu anderen Regionen. So brachten die Ausgrabungen Muscheln von der Nordsee und Keramik, die es auch in der Lausitz gab, zu Tage. Doch trotz der günstigen Lage blieben die Menschen nicht immer am Goldbach. Viele zogen auch weiter und suchten woanders ihr Glück. hu