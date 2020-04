Randale mitten in der Nacht: Betrunkener Brummi-Fahrer bricht in Auto ein und hupt

In Langwedel (Kreis Verden) hat ein betrunkener Lastwagenfahrer randaliert. Der Mann brach in ein Auto ein. Mit Hupen und Singen machte er auf sich aufmerksam.

Langwedel - Eine Anwohnerin aus Langwedelermoor meldete der Polizei in der Nacht zu Sonntag einen betrunkenen Mann, der an der Moorstraße randalierte. Er sei in ein geparktes Auto eingebrochen. In dem Fahrzeug sitze der zunächst unbekannte Mann, hupe und singe.

Beamte der Autobahnpolizei Langwedel und der Polizei Verden fuhren zum Tatort in Langwedel und trafen in einem Skoda auf einen 33 Jahre alten Mann. Der Tatverdächtige ist daraufhin vorläufig festgenommen worden. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung und seines aggressiven Verhaltens ist er ins Gewahrsam gebracht worden, teilt die Polizei mit.

Randale in Langwedel: Motiv des Lastwagenfahrers noch unklar

Am geparkten Skoda hatte der Mann mehrere Seitenscheiben eingeschlagen und den Innenraum durchwühlt. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 1000 Euro. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei dem 33-Jährigen um den Fahrer eines Lastwagens aus Litauens handelt, der auf der Rastanlage Langwedel parkte. Außerdem ist an der Moorstraße ein Peugeot gefunden worden, der ebenfalls beschädigt wurde. Das Motiv des Mannes ist bislang unklar, die Ermittlungen dauern am Montagmorgen an.

jdw