Kinderfeuerwehr Völkersen: Rätselraten in Haberloh

Haberloh - 19 Mädchen und Jungen der Kinderfeuerwehr Völkersen eröffneten zusammen mit Ortsvorsteherin Bijanka Müller ein erlebbares Rätsel, das nun fester Bestandteil eines etwa zwei Kilometer langen Rundweges in Haberloh ist.

Das Rätsel haben landwirtschaftliche Betriebe in Haberloh, das Hofcafé, Müllers alte Kate sowie der Touristikverein Langwedel entwickelt. Nach der Kinderfeuerwehr können sich jetzt auch alle anderen Besucher Haberlohs an die Lösung des Rätsels machen und ein paar Fragen zu Haberloh beantworten.

Liegt man richtig, bekommt man das Lösungswort heraus. Für das Rätsel und seine Lösung braucht man einen Flyer. Die findet man in den weißen Postkästen, die sichtbar am Haberloher Buswartehäuschen hängen, an der grünen Tür auf der Hofstelle Nr. 3 oder im Hofcafé Haberloh.

Wer mitmacht und die Lösung herausbekommt, kann an einer Verlosung teilnehmen. Zu gewinnen gibt es ein Kaffeegedeck im Hofcafé Haberloh.

Die Feuerwehrkinder, die zusammen mit Annika Marschall, Annette und Thomas Herold nach Haberloh gekommen waren, stärkten sich erst einmal mit Kinderpunsch und Leckereien auf der weihnachtlich geschmückten Hofstelle der Familie Müller. Dann marschierten die Kinder los – und hatten das Rätsel nach einer knappen Stunde gelöst und eine Kleinigkeit gewonnen haben die jungen Leute auch noch.

„Es war ein sehr schöner Nachmittag“, meinte hinterher Bijanka Müller. „Alle Achtung wie Annika Marschall und Annette Herold die Kindergruppe im Griff haben und mit welcher Leidenschaft sie dabei sind.“

Der Nachmittag klang in gemütlicher Runde mit einem leckeren Grillbüffet gemeinsam mit den Eltern und Helfern der Kinderfeuerwehr im Feuerwehrhaus Völkersen aus.