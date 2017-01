Pumptrack-Anlage in Etelsen bleibt Wunschtraum für Fans

Der Pumptrack in Heubach. Eine offenbar attraktive Strecke für jugendliche Radfahrer, die es viel spannender finden, über Hügel als über Straßen zu sausen. Als Pumping wird das gezielte Be- und Entlasten durch Gewichtsverlagerung bezeichnet. - Foto: www.pumptrack.de

etelsen - Eine Pumptrack-Anlage in Etelsen – das wird nichts. Zu teuer, urteilte der Ortsrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend im Gasthaus Wätjen. Einstimmig folgten die Kommunalpolitiker dem Beschlussentwurf der Gemeindeverwaltung, den Antrag von Tamara Bresagk, eine nicht mehr benötigte öffentliche Kinderspielplatzfläche an der Etelser Straße in einen hügeligen Parcours für Radfahrer oder auch Skater umzuwandeln, abzulehnen.

Das frühere CDU-Ortsratsmitglied wollte, dass der Flecken Langwedel für das Vorhaben Kosten in Höhe von 3500 Euro übernimmt. Eine Summe, mit der es bei weitem nicht getan sei, winkte Bauamtsleiter Frank Bethge ab.

Eine einfache Pumptrack-Anlage mit Lehmboden als Untergrund, wie von Bresagk vorgeschlagen, könne nur eingeschränkt genutzt werden und würde zu erheblichen Folgekosten führen, sagte der Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung. Viel sinnvoller wäre seiner Ansicht nach ein fester Belag. Auf dem genannten Grundstück könnte laut Bethge eine Fahrbahnfläche von rund 300 Quadratmetern angelegt werden. Die Kosten für eine Asphaltierung würden 45000 bis 60000 Euro betragen.

Berücksichtigt werden müsste nach Meinung des Amtsleiters aber auch, dass solch eine Anlage überregionale Bedeutung hätte. „Es müsste also auch noch ein Parkplatz gebaut werden.“

Zudem könnte die Spielplatzfläche nicht einfach für einen neuen Nutzungszweck umgewidmet werden. Denn es wären erhöhte Lärmemissionen durch jugendliche Freizeitsportler und den zusätzlichen Autoverkehr zu erwarten. „Der Landkreis macht auf ein erhöhtes Konfliktpotenzial durch nahe Anwohner aufmerksam und hält eine Anlage im Siedlungsrandbereich für geeigneter“, ergänzte Bethge.

Und führte noch den Unterhaltungsaufwand für die Gemeinde an. „Mit dem vorhandenen Bauhof-Personal von neun Kräften könnten wir das nicht hinbekommen.“

Jochen Davids zeigte sich verstimmt. „Ich habe den Eindruck, wir haben ein Glas Milch bestellt und die Verwaltung hat die Kosten für eine ganze Kuh ermittelt“, bemängelte der Christdemokrat.

„Für 3500 Euro irgendwas wo hinzubauen, geht so nicht“, widersprach Bürgermeister Andreas Brandt. Im Übrigen verfüge die Gemeinde über ein dichtes Netz an Sporthallen und -plätzen, wo auch jüngere Menschen Sport treiben könnten.

Wolfgang Ewert (SPD) regte an, eine Pumptrack-Anlage eventuell über örtliche Vereine zu verwirklichen. Dann entfiele auch die Verkehrssicherungspflicht für die Gemeinde.

Besser wäre es, wenn Jugendliche solch ein Gelände selbst gestalten würden, fand Peter Litter (WGL). „Sie entwickeln dann ein ganz anderes Verhältnis zu der Anlage.“ Für 60000 Euro könnte in Etelsen fast schon ein Jugendzentrum gebaut werden, fügte er an. „Das wäre mir wichtiger.“ - mm