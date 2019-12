Vor den Prüfungen in die Praxis

Praxistag für Auszubildende bei Landmaschinen Schröder: Tobias Meier erklärt die Funktionen von Abgasrückführung und Abgasturbolader am Schlepper. Foto: wolfram

Völkersen – Theorie ist das eine, Praxis das andere. 29 angehende Land- und Baumaschinenmechatroniker aus den Landkreisen Verden, Rotenburg und Osterholz nahmen im Rahmen des Berufsschulunterrichts des Kivinan-Bildungszentrums aus Zeven an einem Intensivkurs über die neueste Mähdreschertechnik bei Heinrich Schröder Landmaschinen in der Filiale Völkersen teil.

„Dieser Praxistag findet in Lernortkooperation jährlich seit 2006 im Unternehmen Schröder statt“, berichtet Lehrer Richard Wolfram. „Die Landtechnik gehört dem Bereich der Fahrzeugtechnik an. Die praxisorientierte schulische Ausbildung an moderner Landtechnik geht nur durch gute Zusammenarbeit von Betrieb und Schule“, erläutert Wolfram.

Eine der innovativsten Techniken in Deutschland sei die Landtechnik. Der Technikwandel gehe in immer kürzeren Zeitintervallen voran. Um auf dem aktuellen Stand zu bleiben, sei eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis notwendig.

Beim Praxistag wurden nach Angaben von Wolfram unter der Regie von Holger Bischoff, Hauke Peters und Marko Schappler Einstellungen und Umbauten an modernsten Mähdreschern für die unterschiedlichen Getreidearten besprochen und vorgenommen. Es vergeht keine Erntesaison, in der nicht neue Verfahren, Maschinen und Geräte auf den Markt und damit zu den Kunden kommen. Maschinen, vollgepackt mit Elektronik und Hydraulik, müssen beherrscht werden, vor allem, wenn sie mal defekt sind. Ein Mähdrescher, der je nach Größe und Ausstattung zwischen 250 000 und 500 000 Euro kosten kann, muss in der Erntezeit rund um die Uhr laufen und bei einem Schaden zügig repariert werden.

Die Mähdrescher der Marke AGCO Fendt sind mit Bordcomputern ausgerüstet und werden mit einem Diagnosesystem überwacht und gewartet. Über 300 Messpunkte werden per CAN-Bus-Leitung abgefragt und dienen der Fehlersuche.

„Die Instandhaltung gelingt nur mit gut geschulten und qualifizierten Land- und Baumaschinenmechatronikern. Das wissen auch die Landmaschinenfachbetriebe und investieren viel Geld und Zeit in die Ausbildung ihrer Auszubildenden“, weiß Lehrer Wolfram.

Auf besonderen Wunsch der Auszubildenden gab es weitere Stationen mit den prüfungsrelevanten Praxisschwerpunkten Telematik, Abgasrückführung und Spritzentechnik. Man habe am Praxistag Defizite in der Mähdrescher-, Spritzentechnik, Telematik und der Abgasrückführung aufgearbeitet und abgebaut.

Zur Vorbereitung der Zevener Abschlussklassen auf die anstehende Gesellenprüfung wurde an einer modernen Feldspritze die schulische Theorie am praktischen Objekt unterstützend ergänzt. Cord-Christoph Willenbrock erklärte Baugruppen, Einstellungen und regelmäßige Wartungsarbeiten an der Feldspritze.

Den Schwerpunkt Telematik behandelte Eike Wulf an Fendt-Lenksystemen. Dabei ging es um die Systemkomponenten, den Aufbau für Lenksysteme, besondere Abhängigkeiten wie Satellitenanzahl und Empfangsstörungen durch Hindernisse.

Die Abgasrückführung war Schwerpunkt an der Station von Tobias Meier, der an einem Schlepper Fendt 927 die Bauteile, die Systemanordnung und die Funktion der Abgasrückführung mit den Auszubildenden besprach.

„Die Schüler waren mit Begeisterung bei der Sache“, freuten sich ihre Lehrer Richard Wolfram, Constantin Borries und Torben Oltmann. Es sei ein lehrreicher und interessanter Tag gewesen , der sich gelohnt habe, da jetzt im Dezember und im Januar die Abschlussprüfungen anstehen.