Proppevoller Küstergarten beim Sommerfest in Daverden

Daverden – Der Garten des Küsterhauses war am Wochenende proppevoll: Zum Sommerfest des Vereins für Kultur und Geschichte Daverden kam auch die Sonne wieder raus.

Gerade noch rechtzeitig ist der Sommer zurückgekehrt. So wurde das tolle Sommerfest des Vereins für Kultur und Geschichte Daverden am Wochenende seinem Namen gerecht. Der Garten des Küsterhauses war festlich herausgeputzt, als die Vereinsvorsitzende Theda Henken die vielen Gäste begrüßte und den Arbeitsgruppen dankte, die zum Gelingen des Sommerfests beigetragen haben. Der Garten lädt aber auch zu anderen Gelegenheiten, ganz ohne Sommerfest, zum Verweilen ein – Obstbäume und Rosenstöcke verschönern ihn.

Am Samstagabend sorgte nun zunächst die dreiköpfige Akustik-Band „Modern Walking“ mit ihren Walking Acts dafür, dass die Stimmung schnell auf dem Höhepunkt war. „Musik ohne Bühne und ohne Strom“ – so die Werbung der drei Musiker, denn sie liefen musizierend durch die Reihen. „Wir waren gestern noch in Magdeburg, sind heute hier und morgen in Lünen“, so Sänger und Gitarrist Sören Rodenberg. Auch dank des Bier- und Weinstands wurde bald geschunkelt. Gegen die abendliche Kühle waren Bewegungen genau das Richtige.

Das war schon mal ein gelungener Auftakt. Am Sonntagnachmittag war der Garten des Küsterhauses so voll wie noch nie. Viele Gäste konnten nur an den Stehtischen Platz finden. Die Band „JoFeTe“, verstärkt durch Michael Schmitz und Roger Lindhorst, waren schon von weit her zu hören, sodass immer neue Gäste kamen. „JoFeTe“ steht für Joana, Femke und Thea, die schon mehrmals im Küsterhaus aufgetreten sind. Gleich zu Beginn dieses sonnigen Nachmittags trat Edelfried Henning mit seinen „Kirchenmäusen“ auf. Natürlich waren die vielen Eltern und Großeltern gekommen, um die Sprösslinge singen zu hören.

Zur Stärkung wurden Torten und Kuchen mit Kaffee gereicht. 19 Torten und vier Bleche waren schon nach einer Stunde verzehrt. Nach der Kaffeetafel waren wieder Bier- und Weinstand geöffnet. Gegen 17 Uhr gab es einen weiteren Höhepunkt: Ina Winkelmann, Übungsleiterin des TSV Daverden, trat mit ihrer „Drums Alive“-Gruppe, in der Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren aktiv sind. Mit Gymnastikbällen und Holztrommeln sorgten sie für die richtige Lautstärke, sodass sie riesigen Beifall erhielten.

Zwischendurch gab es immer wieder musikalische Unterhaltung von „JoFeTe“, unterstützt von Michael Schmitz und Roger Lindhorst. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag hatten Josef und Leyla Uyar ihren Stand mit Salaten und Bratwürsten geöffnet.

An beiden Tagen war zudem die Bilderausstellung „Trinationale“ im Küsterhaus geöffnet. Die beiden Künstlerinnen Mimi Symak aus Kanada, Karina Mator Appolt aus Brasilien sowie Bernhard Linge-Middendorf aus Deutschland zeigten ihre Werke in Öl und als Aquarelle, deren Malstile ihre Individualität widerspiegelten.

Es war ein richtig tolles Sommerfest, bei dem alle sichtlich Spaß hatten, zumal das Wetter der Feier im Garten des Küsterhauses Daverden alle Ehre machte. whu