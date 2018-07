Problem, abends und nachts ein Taxi im Flecken Langwedel zu rufen

Langwedel - Von Michael Mix. Wer im Flecken Langwedel ein Taxi benötigt, steht zumindest abends und nachts vor einem Dilemma. In der ganzen 15.000-Einwohner-Gemeinde mit zwei Bahnhöfen gibt es kein ortsansässiges Unternehmen mit Schild auf dem Wagendach mehr, das Kunden fährt.

Als ein junger Mann vor kurzem am späten Abend von einer Party in Etelsen zu seiner Wohnung in Achim gebracht werden wollte, habe das der angerufene auswärtige Taxi-Betrieb dem Vernehmen nach mit Verweis auf den langen Anfahrtsweg abgelehnt.

„Tagsüber ist die Personenbeförderung hier überhaupt kein Problem“, sagen Christine und Daniela Jägeler, die in Hagen-Grinden ein Mietwagen-Unternehmen betreiben, auf Nachfrage der Zeitung. „Wir fahren von morgens um 5 Uhr bis abends um 18 Uhr, auf Wunsch auch mal ein, zwei Stunden länger.“

Aber ein Angebot rund um die Uhr lohne sich im Flecken nicht. „Wir haben unseren Taxi-Betrieb vor einigen Jahren aufgegeben, weil wir nachts keine Fahrten hatten“, erläutert Juniorchefin Daniela Jägeler. An den beiden Bahnhöfen hielten dann keine Züge mehr, und in Etelsen zum Beispiel gebe es gerade mal noch eine Kneipe.

Andere Regeln für Mietwagen-Betrieb

Taxi-Unternehmer seien laut Gesetz verpflichtet, 24 Stunden am Tag mindestens einen Wagen und einen Fahrer vorzuhalten, wenigstens aber über eine Rufbereitschaft zu verfügen. Für den Betrieb von Mietwagen gelte diese Vorschrift nicht.

Erst vor wenigen Monaten habe ja auch Taxi-Köhler seine Konzession für Langwedel zurückgegeben, merkt Daniela Jägeler an. Die dortige Filiale habe sich für die Verdener Firma auf Dauer offenbar ebenfalls nicht gerechnet.

„Im Flecken Langwedel besteht Bedarf“, sagt dagegen Petra Schierloh, die zusammen mit ihrem Mann Uwe in Achim-Baden ein Taxi-Unternehmen betreibt. Etwa 20 Prozent der Kunden kämen aus der Nachbargemeinde.

„Wir haben viele ältere Leute in Etelsen, die zum Arzt fahren wollen“, berichtet Petra Schierloh auf Nachfrage. Andere Flecken-Bewohner wollten zum Bremer Flughafen chauffiert werden oder aber nachts von Feiern abgeholt werden, „da sind wir bis nach Völkersen unterwegs“.

Gute Zusammenarbeit zwischen Firmen

Für eine Fahrt vom Gebiet des Fleckens nach Achim oder umgekehrt gelte der übliche Tarif. „Wenn wir jedoch eine Tour innerhalb von Langwedel oder auch Oyten übernehmen sollen, erheben wir eine Extra-Anfahrtsgebühr“, erläutert Schierloh. Abgewiesen werde allerdings kein auswärtiger Kunde.

Jägeler, Schierloh, Köhler und andere Taxi-Betriebe in Achim und Verden arbeiten nach eigenen Angaben gut zusammen. „Wenn nach einer Tagung im Etelser Schloss zig Personen plötzlich Taxis zu verschiedenen Zielen benötigen, können wir das alleine nicht bewältigen“, räumt Daniela Jägeler ein.

Ihr Unternehmen, fügt sie an, sei nicht an den Taxi-Tarif gebunden. Der „Waffengleichheit“ wegen orientiere sich der Preis aber an den Konditionen der „Partnerfirmen“ in Achim und Verden.

Wer allerdings in Hagen-Grinden und anderen abgelegenen Ortsteilen kein Auto habe, sei im Hintertreffen, sind sich Christine Jägeler und Petra Schierloh einig. „Im Flecken Langwedel fehlt ja auch ein Bürgerbus.“