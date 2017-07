Proben auch im Regen? Kein Problem auf Daverdener Bühne

Alle trotzen auf der Freilichtbühne Daverden dem Regenwetter bei den aktuellen Proben zum neuen Stück „Krüüzfohrt in'n Swienstall“ von Carsten Lögering. Ein Schirm als Schutz kommt für die Schauspieler allerdings nicht in Frage, wenn sie sich in ihre Rollen einfühlen. Bis zur großen Premiere am Sonnabend, 12. August, bleibt noch Zeit, um ohne Textblätter frei zu agieren und das Publikum mit treffsicheren Pointen zu begeistern. In dem Stück geht es um Bauer Jupp Speckmann, der mit Frau Gerda und Tochter Anna zusammen auf seinem Hof lebt. Die meiste Zeit ist er stinkfaul, genehmigt sich mit Kumpel Walter das ein oder andere Schnäpschen und lässt den Lehrjungen Jan die Arbeit erledigen. Der hat ein Auge auf Anna geworfen. Die beiden jubeln dem äußerst wasserscheuen Jupp auf einer Dorftombola eine Kreuzfahrt als ersten Preis unter. Als dann noch Jupps angeblich verschollene Schwester Judith auftaucht und Dorfpolizist Bernd sich in sie verguckt, wird es so richtig turbulent und lustig für die Zuschauer. Weitere Informationen über das Stück, die Darsteller, Kartenkauf und Stand der Vorbereitungen sind unter info@freilichtbuehne-daverden.de zu finden. - Foto: Penczek