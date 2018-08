„Jümmer Arger mit Wotan“: Zum Wiehern komisch und herrlich makaber

Premiere auf der Freilichtbühne

+ © Bruns „Es ist nicht der Schleim der Schnecke, Dr. Kleinwort kriecht um die Ecke“, reimt Hannes Mattson (Lars Lorenzen, re.) über den Doktor und stellvertretenden Bürgermeister, den Willem Gohde (li.) spielt. © Bruns

Daverden - Von Wiebke Bruns. Zum Wiehern komisch und mitunter herrlich makaber ist die Komödie „Jümmer Arger mit Wotan“, mit der am Sonnabend auf der Freilichtbühne in Daverden Premiere gefeiert wurde. Es gibt noch acht Vorstellungen bis zum 26. August und wer tierisch viel Spaß haben will, sollte das Theater unter freiem Himmel nicht verpassen.