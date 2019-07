„Die Premiere ist das Beste“

Holtebüttel - Von Wiebke Bruns. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, das gilt in diesem Jahr auch bei der Freilichtbühne Holtebüttel. Erfolgreich in die Theatersaison gestartet ist der Verein bereits im Juni mit dem Jugendstück „Ein Mörder steht im Walde“. Der wurde inzwischen ermittelt und somit ist die Waldbühne frei für das plattdeutsche Theaterstück „Schöne Ferien“. Damit soll an diesem Sonnabend, 20. Juli, ab 20 Uhr Premiere gefeiert werden.

Unter den kritischen Blicken von Marita Coels wird derzeit noch geprobt. Seit vielen Jahren führt sie Regie bei den Holtebütteler Plattsnackers und als seien die Vorbereitungen für die nun startenden Aufführungen nicht genug, hat sie auch noch Regie bei dem Jugendstück geführt. Dafür hatte sie außerhalb des Vereins sieben junge Darstellerinnen gesucht, gefunden und allen das Theaterspielen schmackhaft gemacht. „Es hat ihnen ganz viel Spaß gemacht“, sagt Marita Coels und freut sich mit ihnen über die erfolgreiche Spielsaison. Jugendtheater hat es schwer und somit waren rund 500 Zuschauer bei sechs Vorstellungen ein tolles Ergebnis.

Daran anknüpfen wollen die Plattsnackers mit der am Sonnabend startenden Komödie. Das Stück spielt, passend zu den aktuellen Sommerferien, auf einem Campingplatz in Norddeutschland. Gisela und Gottfried Hansemann sind bereits erfahrene Camper. Genießen die Ruhe mit Tee statt Bier und Wohnwagen statt Campingzelt. Das krasse Gegenteil ist Klaus Muffel, der mit Ehefrau, Schwiegermutter und einer Kühltasche voll Bierdosen anreist. Für Unruhe sorgt aber nicht nur der Muffel, sondern auch eine Reihe von Diebstählen auf umliegenden Campingplätzen. Für Spannung ist in der Komödie damit auch gesorgt.

In dieser Woche wurde erstmalig mit Kostümen geprobt, am Bühnenbild muss dagegen noch gearbeitet werden. Bis Sonnabend wird alles fertig sein und der Sekt kalt gestellt. Ein Glas davon gibt es zur Begrüßung kostenlos für jeden Gast, denn gerade am Premierenabend wünschen sich alle endlich mal ein volles Haus. Das klappt aus irgendwelchen Gründen nie, was die erfahrene Regisseurin wundert. „Die Premiere ist das Beste“, sagt sie voller Überzeugung. Dann sei der besondere „Kick“ vorhanden, der sich bei anderen Vorstellungen immer erst aufbauen muss. „Der hohe Adrenalinspiegel sorgt dafür, dass der Funke aufs Publikum überspringt“, so Coels.

Beginn der Premiere ist um 20 Uhr. So wie bei allen weiteren Vorstellungen, die immer mittwochs, sonnabends und sonntags bis zum 4. August folgen. Die einzige Nachmittagsaufführung ist für Freitag, 26. Juli, um 16.30 Uhr geplant, und am Sonntag, 21. Juli, um 10 Uhr gibt es den traditionellen plattdeutschen Gottesdienst. Alles immer unter freiem Himmel.

Der Eintritt beträgt acht Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder, für Gruppen gibt es Preisermäßigungen. Karten sind an der Abendkasse und unter Telefon 0177/1941210 erhältlich.