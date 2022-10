Prange Edelstahl verdoppelt fast Produktionsfläche in Langwedel

Von: Lisa Duncan

Teilen

Noch ist hier eine Baustelle – aber bereits im Januar 2023 könnte der Erweiterungsbau bezugsfertig sein. © Duncan

Daverden – Wer auf den Rohbau am weitläufiges Firmengelände an der Verlängerung des Buchweizenkamps im Gewerbegebiet Langwedel-Daverden blickt, kann bereits die Konturen der Halle und den vorgelagerten Eingangsbereich mit Büro- und Sozialräumen erkennen. Hier entsteht der Erweiterungsbau von Prange Edelstahl.

Erst 2015 gegründet, befindet sich das Unternehmen, das ausschließlich rostfreie Materialien verarbeitet, seither auf Wachstumskurs: 2016 folgte der Bezug der zweiten Halle, 2018 kam die Hallenerweiterung. Im selben Jahr wurde Prange nicht nur Ausbildungsbetrieb, sondern erwarb gleich ein weiteres Grundstück, auf dem jetzt der Neubau entstehen soll. 2019 stellte das Unternehmen seinen 50. Mitarbeiter ein. Und hier findet sich auch ein wichtiger Grund für den Neubau. „Inzwischen sind wir von 50 auf 60 Mitarbeiter gewachsen“, berichtet Geschäftsführer Sören Prange. Der bisherige Pausenraum habe die Anforderungen nicht mehr erfüllt. Zudem könne im Erweiterungsbau der Platzbedarf der Verwaltung bedient werden. Und nicht zuletzt kommen zu der bisherigen Halle noch etwa 3100 Quadratmeter Produktionsfläche hinzu. „Damit verdoppeln wir uns fast“, so Prange.

Prange produziert bislang auf einer Gesamtfläche von 3 500 Quadratmetern individuelle Gesamtlösungen für den Kunden – ausschließlich aus Edelstahl. „Überall dort, wo ein hoher Anspruch ans Material gestellt wird“, sei Prange gefragt. Dabei reicht das Portfolio vom Briefkasten über die Motorjacht bis hin zur Kläranlage.

Zwei Mitarbeiter beim Feinschliff des bereits in Form gebogenen Edelstahls. © -

„Die Einsatzgebiete sind unterschiedlich, die Bearbeitung ist gleich“, erklärt der Geschäftsführer und gelernte Schweißfachingenieur. Zuerst werden die Edelstahlbleche vom Werk in Standardformaten angeliefert. Was der Kunde haben möchte, übermittelt er mithilfe eines digitalen 3-D-Modells. Nach dessen Vorbild fertigen es die Mitarbeiter aus Edelstahl an – derzeit geht das alles noch in der alten Halle am Jutekamp 6 vonstatten. Dabei reicht die Stärke der Bleche von 0,5 bis maximal 150 Millimeter. Dünnere Edelstahlbleche (bis maximal 40 Millimeter) werden in einer CNC-Laser-Schneideanlage verarbeitet, dickeren Edelstahl trennt eine Wasserstrahlschneidmaschine. Geschliffen, in Form gebracht und versendet wird der Edelstahl ebenfalls im Werk in Daverden. Rund 50 Tonnen auf diese Weise bearbeiteter Edelstahl verlassen pro Woche die Produktionsstätte.

Mit der neuen Halle, die auf dem rund 40 000 Quadratmeter großen Grundstück gebaut wird, erhalten diese Produktionsprozesse eine neue Aufteilung. In der alten Halle sollen die Edelstahlbleche fortan ausschließlich zurechtgeschnitten werden, die neue Fertigungshalle ist dann laut Sören Prange der Weiterverarbeitung und dem Versand vorbehalten. „Der Vorteil ist: Künftig können wir in der Halle be- und entladen“, erklärt Prange. Dabei passieren die Lkw die Halle über zwei Tore im Tunnelsystem. „Die Ware bleibt unabhängig von der Witterung trocken und unsere Mitarbeiter müssen nicht frieren“, betont Prange. Aber auch für die Ausstattung der Büros und der Sozialräume habe das Unternehmen mit Bedacht geplant. So umfasst der Pausenraum eine Küchenzeile, einen Sitzbereich und Lounge-Ecken zum Wohlfühlen. In den Arbeitsbereichen finden sich dann etwa Besprechungsräume und höhenverstellbare Schreibtische.

Viel Platz bietet die neue Halle, in der die Ware direkt auf Lkw verladen werden kann. © -

Der Energieverbrauch sei auch im Bezug auf die Erweiterungsplanung ein „relevantes Thema“, sagt Prange. Allerdings habe der Edelstahlverarbeiter den Verbrauch allein dadurch im Rahmen halten können, dass er mithilfe neuartiger Technologien produziert. Zudem befindet sich schon auf der alten Halle eine Fotovoltaikanlage mit einer Leistung von 500 kWp (Kilowatt/Peak oder Höchstleistung in Kilowatt). „Das haben wir 2018 umgerüstet und konnten damit zum Glück viel abdecken“, sagt er. Der energieeffiziente Bau soll ebenfalls eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach erhalten.

Mit dem Neubau liegt das Unternehmen übrigens gut im Zeitplan: Baubeginn war im Mai 2022 – Ende des Jahres soll die neue Halle nebst Büro- und Sozialräumen fertig sein. Geplant hatte das Unternehmen schon 2019, vor der Corona-Krise. Nur zu Beginn sei es wegen voller Auftragsbücher des Bauunternehmens zu einer leichten zeitlichen Verschiebung gekommen. „Stand jetzt gibt es keine weiteren Verzögerungen“, so Prange.

Einschränkungen durch die Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine spüre Prange Edelstahl nicht. „Wir haben derzeit nur höhere Materialkosten, aber unsere Auftragsbücher sind voll – bis jetzt“, formuliert Sören Prange vorsichtig. Denn bei diesem schnelllebigen Geschäft mit kurzen Lieferzeiten im Zeitraum von zwei bis sechs Wochen könne sich der Wind auch kurzfristig drehen.

Erweiterungen sind übrigens auf dem Firmengelände noch möglich. Prange plant langfristig, dort weitere Hallen in einer Größenordnung von 2 000 bis 7 000 Quadratmeter zu bauen und diese auch zum Teil zu vermieten.