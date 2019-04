Bau der P+R-Anlage beginnt

An der Nordseite des Etelser Bahnhofs beginnen am Dienstag nach Ostern die Bauarbeiten für eine Park- and-Ride-Anlage.

Nach Angaben von Bauamtsleiter Bernhard Goldmann schafft die Gemeinde an der Straße An der Eisenbahn 26 Stellplätze für Autofahrer und 52 überdachte, zum Teil verschließbare Plätze für Fahrräder. Während der Arbeiten, die voraussichtlich bis Mitte Juni dauern, können Pendler ihre Fahrzeuge auf der benachbarten Fläche an den Glascontainern abstellen. Ansprechpartner für die Maßnahme, an die sich im Sommer der Bau einer P+-R-Anlage an der Südseite des Bahnhofs anschließt, ist im Rathaus Sebastian Jüntgen, Telefon 04232/3934. mm / Foto: mix