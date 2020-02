Ein Platz zum Totengedenken mitten im Dorf

Steinberg - Von Lisa Duncan. Der Friedhofsausschuss Steinberg sucht Ehrenamtliche für die Verwaltung und Pflege des Steinberger Friedhofs an der Schützenstraße/Ecke Fuhrenkamp. „In den zurückliegenden fast 90 Jahren fanden sich immer Steinberger, die die Friedhofspflege übernommen haben“, weiß Eckhard Behrmann. Der Vorsitzende des Friedhofsausschusses verwaltet den Begräbnisplatz seit Ende 2012. Aktuell hat das Gremium jedoch Probleme, für diese wichtigen Aufgaben eine geeignete, zuverlässige Person zu finden.

Der 1932 in Steinberg geschaffene Friedhof gehört zu den ganz wenigen Friedhöfen im Kirchenkreis Verden, die noch ehrenamtlich selbst verwaltet werden. In kirchlicher Hinsicht zählt die Friedhofsgemeinschaft Steinberg zu Posthausen, politisch zu Langwedel.

„Man muss nicht die Rolle eines Friedhofsgärtners übernehmen, sondern im Wesentlichen die Wege pflegen und dafür sorgen, dass die Grabstellen nicht verkrauten“, erläutert Hermann Bruns, der sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich für den Friedhof engagiert. Innerhalb der Saison, die ungefähr von April bis Oktober reicht, sollten die Wege alle 14 Tage geharkt werden. Der Arbeitsaufwand könne je nach Wetterlage variieren.

Der mittlerweile 79-jährige Hermann Bruns war 30 Jahre lang – von 1966 bis 1996 – als Friedhofsverwalter tätig. 1996 übernahm er mit anderen Helfern auch die Pflege des Geländes – zuletzt waren sie immer zu zweit. Bruns läutet bei Trauerfeiern auch die (Hand betriebene) Glocke. Margret Peters übernahm indes die Wartung der Friedhofskappelle.

Behrmann und Bruns schwebt vor, dass ein rüstiger Rentner, der in der Nachbarschaft wohnt, und Lust hat, sich in die Dorfgemeinschaft einzubringen, die Friedhofspflege übernehmen könnte. Hermann Bruns würde weiter mit unterstützen, stellt aber klar: „Alleine schaffe ich das nicht.“

„Dadurch, dass wir das ehrenamtlich machen, sind die Preise für Bestattungen sehr günstig“, betont Behrmann. Wenn der Friedhofsausschuss keinen Nachfolger für Bruns findet, muss früher oder später ein Dienstleister diese Aufgabe übernehmen – mit dem Nebeneffekt, dass die Friedhofsgebühren höchstwahrscheinlich steigen. „Oder wir können es nicht mehr so sauber halten“, sagt Bruns.

Übrigens geht die klassische Erdbestattung laut Behrmann seit Jahren zurück: „Etwa 80 Prozent sind mittlerweile Urnenbestatttungen.“ 2007 weihte der Steinberger Friedhofsausschuss ein Urnenreihengrab und 2018 eine Urnenpartneranlage ein. Die Kapelle wird für Trauerfeiern weiter gerne genutzt: 2018 bauten die Ehrenamtlichen, größtenteils in Eigenarbeit, einen Unterstand mit Sitzbänken, „denn die 60 Sitzplätze in der Kapelle reichten nicht mehr aus“, erzählt Eckhard Behrmann.

Friedhofsausschuss – Kontaktdaten

Interessierte können sich zwecks Nachfragen gerne an den Vorsitzenden des Friedhofsausschusses Eckhard Behrmann unter Telefon 04235 / 1539 wenden. Die Tätigkeiten werden mit einer Aufwandsentschädigung vergütet.

Kleine Historie des Steinberger Friedhofs

Bis 1932 fanden die verstorbenen Steinberger auf dem Friedhof in Grasdorf ihre letzte Ruhestätte. Doch bald lehnte der dortige Gemeinderat die weitere Aufnahme von Steinbergern aus Platzgründen ab. Daraufhin gründeten die Einwohner Steinbergs einen Ausschuss. Ziel: Die Einrichtung eines eigenen Friedhofs. Ein geeignetes Grundstück fanden sie am Schlackenweg (jetzt Schützenstraße), das sie am 30. Mai 1932 für 150 Reichsmark kauften. In Eigenarbeit befreiten die Anwohner das Grundstück von Bäumen und Gestrüpp, schütteten Kaninchen- und Fuchsbauten zu und ebneten das Gelände ein. Anfang 1933 wurde der Friedhof eingeweiht, im September folgte das erste Begräbnis. Dem Wunsch nach einer Kapelle kam der Friedhofsausschuss 1962 nach: Am 28. Oktober wurde sie offiziell eingeweiht. 1969 kam der Glockenturm hinzu, 1973 der Anschluss an die Wasserversorgung und 1992 an die zentrale Abwasserleitung, 2007 wurde die Urnengrabstätte und 2018 der Unterstand eingeweiht. Quelle: Chronik – 100 Jahre Steinberg