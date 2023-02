Planspiel Börse der Kreissparkasse Verden: Oberschule Langwedel räumt ab

Von: Jens-Peter Wenck

Teilen

Die beiden besten Teams des Planspielsbörse mit Katharina Lühr von der Kreissparkasse Verden und Fachlehrer Derik Eicke. © Wenck, Jens

Langwedel – Im großen Planspiel Börse der Kreissparkasse Verden kommen zwei der drei Top-Teams 2022 von der Oberschule am Goldbach in Langwedel.

In der Fußball-Bundesliga ist es der FC Bayern München, der jedes Jahr dann doch wieder die Meisterschaft holt, den ersten Platz belegt. Im großen Planspiel Börse der Kreissparkasse Verden übernimmt diese Rolle seit geraumer Zeit: die Oberschule am Goldbach in Langwedel. Jedenfalls fühlt es sich so an.

Beim jüngsten Planspiel Börse der Sparkassen dauerte die Saison vom 4. Oktober 2022 bis zum 31. Januar 2023. Mehr als 43 304 Depots kamen in ganz Deutschland in die Wertung, im Landkreis Verden waren es 22. Okay, an die Ergebnisse der Bundessieger kommen die Besten aus unserer Region nicht heran.

Aber die Resultate können sich sehen lassen: Gewinner in der Gesamtdepotwertung sind Lena Marie Böschen, Beyoncé Tavan und Daniel Reisch mit ihrem Team DBLX. Sie gewannen auch die Nachhaltigkeitswertung. Das erfolgreiche Trio kommt von der Oberschule Langwedel. Auf Platz zwei der Gesamtbewertung ins Ziel kamen Connor Schmakeit und Finn Steffens als FC2006, ebenfalls von der Oberschule Langwedel. Dritte im Landkreis Verden wurden die „Börsenprofis“ (Turgut Ünlü, Muhamad Chalak, Samet Keser und Daniel Göbel) vom Verdener Campus OS.

Keine Gymnasien auf dem Treppchen

Was auffällt, ist, dass keine Gymnasien auf das Siegertreppchen kamen. Es nahmen zwar welche teil, aber weniger Gruppen als es früher einmal der Fall war. „Bei den anderen Schulen ist Börse Teil des Unterrichts im Profil Wirtschaft“, weiß Katharina Lühr von der Kreissparkasse Verden. „Und wir hatten eine persönliche Betreuung“, wirft Fachlehrer Derik Eicke ein und verweist auf die noch weitergehende Zusammenarbeit der Oberschule mit der Kreissparkasse. Katharina Lühr, Kundenberaterin in der Sparkassenfiliale in Langwedel und die Ausbildungsleitung der Kreissparkasse, Mara Paul, standen den jungen Langwedelerinnen und Langwedelern zur Seite.

Die hatten 50 000 virtuelle Euro (also kein echtes Geld) bekommen und die Aufgabe, dieses möglichst gewinnbringend an die Börse zu bringen. Das allerdings in für alle äußerst herausfordernden Zeiten: der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, Energiekrise, steigende Inflation und die Anhebung des Leitzinses beherrschten die Nachrichtenlage und hatten teils gravierende Folgen auf den Märkten und damit auf die Aktien. Amazon, Tesla, Apple, Adidas und Microsoft waren im Planspielzeitraum die umsatzstärksten Werte, berichtet Lühr.

Aktien von Amazon und Netflix verhelfen zum Sieg

Ausgerechnet Amazon und auch Netflix haben ihnen noch auf das Siegertreppchen verholfen, sind sich Connor Schmakeit und Finn Steffens sicher. Als die Werte im Keller waren, sind sie noch mal ins Risiko gegangen, haben investiert – und gewonnen.

„Ihr könnt euch ja bei uns für eine Ausbildung bewerben“, schlug Katharina Lühr bei der Überreichung der Preise vor. Die Kreissparkasse biete auch Schülerpraktika an, Plätze für freiwillige Praktika während der Ferien oder die einjährigen Praktika, die man für die zweijährige Ausbildung an den BBS Dauelsen braucht, wenn man die Fachoberschulreife erreichen möchte, so der Hinweis von Katharina Lühr. Was geht, inklusive der Möglichkeit zur Onlinebewerbung, erfahren Interessierte auf ksk-verden.de, wenn sie über den Punkt „Ihre Sparkasse“ auf den Punkt „Ausbildung/Karriere“ gehen.

Von Jens Wenck