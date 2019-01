Benedikt Vermeer und Ihno Tjark Folkerts kommen mit ihrer Version von „Die Schatzinsel“

Langwedel – Der Langwedeler Kulturverein beginnt sein Programm im Jahr 2019 mit einem Theaterstück für Kinder ab sechs Jahre im Rahmen der Kinderkulturreihe.

Am kommenden Sonntag, 6. Januar, um 15 Uhr spielen Benedikt Vermeer (Schauspiel) und Ihno Tjark Folkerts (Violine) „Die Schatzinsel“ nach Robert Louis Stevenson.

Dieser Klassiker unter den Abenteuer- und Seefahrergeschichten wird nicht in der altbekannten Art und Weise wiedergegeben. Vermeer und Folkerts liefern die Geschichte in neuer und durchaus ungewöhnlicher Form.

„Das 45-minütige Theaterstück mit Musik wird auch Erwachsene begeistern“, ist sich Sigrid Ernst vom Langwedeler Kulturverein sicher. Als Jim Hawkins entführt Benedikt Vermeer das Publikum in die geheimnisvolle Welt des einbeinigen Long John Silver mit seinem sprechenden Papagei, des urkomischen Ben Gunn und vieler anderer mehr. Dazu präsentiert Ihno Tjark Folkerts mitreißende und atmosphärische klassische Violinmusik, die Stimmungen aufnimmt und illustriert. Schauplatz des Theaterstücks „Die Schatzinsel“ ist am Sonntag das Rathaus in Langwedel (Großen Straße 1). Einlass ist ab 14.30 Uhr. Einzelkarten für fünf Euro pro Person gibt es ebenso wie Familienkarten für drei Personen zum Preis von 12,50 Euro an der Veranstaltungskasse.

+ Ihno Tjark Folkerts wird mit klassischer Violinmusik die Stimmungen der Geschichte aufnehmen und illustrieren, so die Ankündigung.

Mit diesem ganz besonderen Theaterstück ist die Langwedeler Kinderkulturreihe in dieser Wintersaison aber noch nicht zu Ende. Am 3. Februar präsentiert Christoph Bendikowski „Die Geschichte von Billy the Pig“, einen ebenso spannenden wie lustigen Western für Kinder ab fünf Jahren. Zum Abschluss der Reihe sollte Eva Spilker am 3. März „Schlauer macht lustig“ für Kinder ab vier Jahren aufbieten. ,Dieses Stück ist der Fabel vom „Löwen und der Maus“ nachempfunden, heißt es in der Ankündigung.

Dieses bunte, vielfältige Programm hat der Kulturverein gemeinsam mit den Künstlern erarbeitet, berichtet Sigrid Ernst.

Man richtet sich an Mädchen und Jungen im Kindergarten- und Grundschulalter – und natürlich ihre Familien.

Nur aus eigenen Finanzmitteln hätte der Kulturverein so eine Reihe nicht auf die Beine stellen können.

Es gibt einen Zuschuss vom Landkreis Verden (über die Lokale Arbeitsgruppe Langwedel der Jugendhilfeplanung), die Gemeinde Langwedel beteiligt sich, Edeka Redling ist als Sponsor wieder finanziell mit an Bord und einen Teil finanziert dann schlussendlich der Kulturverein selbst.