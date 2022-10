Peper und Söhne bauen in Daverden

Von: Jens-Peter Wenck

So sieht das neue Logistikzentrum am Buchweizenkamp mit seinen über 18 000 Quadratmetern Fläche nach der Entwurfsplanung später einmal aus. Grafik: Daniel C. Wolf © Grafik: Daniel C. Wolf

Daverden – Am Buchenweizenkamp im Gewerbegebiet Daverden tut sich so richtig etwas. Der Neu- und Erweiterungsbau der Firma Prange Edelstahl ist (wie berichtet) schon sehr weit. Ein paar Hausnummern weiter, für die Adresse Buchweizenkamp 18, verkündet die Unternehmensgruppe Peper und Söhne per Pressemitteilung den „Vermarktungsstart für ein hochmodernes Logistikzentrum in Langwedel“.

Das Unternehmen, ein Projektentwickler und Investor aus Bremen, ist längst nicht nur in der Hansestadt aktiv, entwickelt dort aber derzeit auf der Fläche des ehemaligen Neustadtsgüterbahnhofes auf 90 000 Quadratmetern das „Bremen Spurwerk“ . Im Flcken Langwedel soll auf einer Grundstücksfläche von 38 400 Quadratmetern zwei Logistikhallen mit einer Gesamtfläche von circa 18 400 Quadratmetern gebaut werden. Die Flächen sollen vermietet werden, genau so wie rund 1 200 Quadratmeter Büro- und Sozialflächen sowie 1 800 Quadratmeter Lagermezzanine (Zwischenetagen über der Hallenflächen).

„Die erste Teilbaugenehmigung liegt vor, die Fertigstellung des neuen Objektes ist für das dritte Quartal 2023 vorgesehen“, teilt die Robert C. Spies Industrial Real Estate mit, die mit der Vermittlung der Flächen beauftragt worden ist. „Wir haben mit der Vermarktung der verfügbaren Hallen- und Büroflächen aktuell begonnen. Die Flächen sind für verschiedene Nutzungskonzepte und individuelle Flächenbedürfnisse ausgerichtet. Insbesondere haben wir bei der Konzeptionalisierung des Objektes auch an die steigende Nachfrage nach Lagerflächen für Lithium-Ionen-Batterien zur Verwendung in der Elektromobilität gedacht und beide Hallen hinsichtlich des Brandschutzes darauf vorbereitet“, wird Stefan Fath, Logistikimmobilienberater bei Robert C. Spies in der Pressemitteilung zitiert.

Am Buchweizenkamp haben erste vorbereitende Arbeiten für die Zufahrt zum Logistikzentrum begonnen, nachdem die erste Teilbaugenehmigung erteilt wurde. © Wenck

Das Logistikzentrum werde über 20 Heckandienungstore sowie zwei ebenerdige Sektionaltore verfügen. Die Hallenhöhe betrage im Lichten zehn Meter UKB (Abstand vom Hallenboden bis zum Dachbinder) und der Hallenboden könne mit mehr als 50 Kilonewton (kN) pro Quadratmeter belastet werden. Die Zuwegung zum Areal erfolge über großzügige Ein- und Ausfahrbereiche. Rangiermöglichkeiten und zahlreiche Stellplätze für Lkw und Pkw gewährleisteten einen reibungslosen Lieferverkehr.

„Uns ist es ein großes Anliegen, dass wir bei jedem Entwicklungsprojekt einen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz leisten. Das Objekt in Langwedel sticht besonders hervor, da es das erste Logistikzentrum im Nordwesten sein wird, dass ohne fossile Brennstoffe auskommt“, erklärt laut Pressemitteilung Christoph Peper, geschäftsführender Gesellschafter der Peper und Söhne Unternehmensgruppe. So umfasse das Nachhaltigkeitskonzept des neuen Logistikzentrums Maßnahmen wie eine Wärmepumpen-Technik, Fotovoltaikanlagen auf dem Dach und großzügige Außenbereiche für die Mitarbeiter vor Ort. Generalübernehmer ist die Goldbeck Nord GmbH, daher auch die entsprechend beschrifteten Banner am Bauzaun in diesem Abschnitt des Buchweizenkampes hinter dem Feuerwehrhaus Daverden. jpw