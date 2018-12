Die Zollhausboys kommen – und der Saal ist ausverkauft

Langwedel - Von Jens Wenck. „Dat is heel wat Besünners“, strahlt Pago Balke in den aber so etwas von vollen Bürgersaal des Langwedeler Rathauses. „He lücht!“, möchte man rufen. Gut, nehmen wir es nicht als gelogen, sondern charmant plattdeutsches Umwerben des Publikums. Aber es ist nun mal nichts Besonderes: Überall wo Balke und die Zollhausboys auftreten, sind die Säle voll. Immer noch, obwohl die deutsch-syrische Truppe schon seit geraumer Zeit mit „Songs, Poetry und Kabarett“ unterwegs ist.

Mit vier „unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen“, alle aus Syrien, erarbeiteten Pago Balke und Gerhard Stengert ein musikalisch-kabarettistisches Programm mit Themen wie Flucht, Heimat und Fremdheit. Die jungen Männer haben mit an den Texten und der Musik geschrieben. Gerade die Texte klingen sehr nach Pago Balke. Ja, hallo – erst im August/September 2015 kamen die vier nach Bremen. „Mein Deutsch war noch nicht so gut“, erzählt Ismaeel Foustok in der Pause. „Pago hat das in die Form gebracht. Aber wir arbeiten an einem neuen Programm. Da ist mehr von uns drin.“

Was er heute so macht, so neben den Zollhausboys, möchte eine Zuhörerin wissen. Wenn sie denn mal eben fragen dürfte. „Klar dürfen Sie. Ich geh zur Schule, mach Abitur“, sagt der junge Mann (Jahrgang 1999) mit den langen roten Haaren.

+ Pago Balke gab auch den freundlichen Germanen.

Von Aleppo, von Kobani, von Flucht und Sehnsucht singen und erzählen Ismaeel Foustok, Delyar Hamza und Shvan Sheiko mit Gerhard Stengert und Pago Balke. Letzterer kennt sein Publikum. „Das hier ist Bildungsbürgertum. Die essen nur Gemüse“, spöttelt er. Gerade haben sie von Aleppo gesungen: „Wisst ihr, was das Schönste an Aleppo war? An jeder Ecke grillen sie. Es riecht wunderbar!“ Geraucht und gechillt haben sie. Aleppo? „Da komm ich her. So wie es war, das gibt es nicht mehr.“

Zollhausboys – der Name kommt vom „Zollhaus“, einem ehemaligen Hostel in der Bremer Überseestadt, in dem 2015 minderjährige Flüchtlinge untergebracht waren.

Balke, Stengert und die Zollhausboys werden für jedes Stück bejubelt, das begeisterte Publikum erklatscht sich stehend Zugaben. „Die Jungs sind die eine Seite der Medaille“ wird hinterher ein Konzertbesucher sagen. Ja, so ist das mit Medaillen und den Menschen wohl auch.

In Dresden haben sie in diesem Sommer bei einer Pegida-Demonstration „Absaufen! Absaufen!“ skandiert, als der Redner eine tatsächlich auch aus Dresden organisierte Rettungsaktion für Flüchtlinge im Mittelmeer ansprach.

Im Sommer 2015 ist er in einem überfüllten Schlauchboot von Bodrum aus zwölf Kilometer über das Mittelmeer auf die griechische Urlaubsinsel Kos gefahren, hat Ismaeel in der Pause noch erzählt. Unterwegs fiel der Außenbordmotor aus. Sie haben versucht zu paddeln, sind aber nur im Kreis gefahren. Dann ist der Motor doch wieder angesprungen und sie sind heil angekommen.