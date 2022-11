Ostfriesenpferdezucht in Langwedel: „Das ist nicht alles rational zu erklären“

War er anfangs noch sehr zurückhaltend, so kann Hengstfohlen Lord Meinen Rolf Göbbert, Malte und Sabine Meinen, Mutter Theda sowieso, Miriam Rathjen sowie Maike und Volker Behm (v.li.) jetzt mit Temperament begeistern. © Wenck

Langwedel – „Also“, sagt Rolf Göbbert, kratzt sich kurz am Kopf, lacht und meint dann: „Einiges an der ganzen Geschichte ist für mich nicht rational zu erklären.“ Das könnte stimmen. Es könnte aber auch sein, dass die Welt in Wirklichkeit tatsächlich ein Dorf ist. Und dass das in diesem Fall, in dem es auch um die fast ausgestorbene alte Rasse der Ostfriesenpferde geht, noch ein bisschen mehr auffällt.

Es begab sich nämlich vor schon geraumer Zeit, dass Rolf Göbbert von seiner damaligen Schwägerin, die den Familiennamen van Lessen trägt, mit Gisbert Meinen bekannt gemacht wurde. „Da ist einer, der ist genauso verrückt wie du“, soll sie gesagt haben. Der Langwedeler Göbbert hat sich die Erhaltung alter Haustierrassen zum Ziel gemacht. Gisbert Meinen hatte sich bedingungslos dem Erhalt der Ostfriesenpferde verschrieben und dabei kompromisslos auf die Methode der Rückzüchtung gesetzt. Göbbert und Meinen trafen sich, schnackten, und es passierte – erst einmal nichts.

„Ich weiß auch nicht warum. Aber Jahre später kam es mir in den Kopf, ihn wieder anzurufen und zu fragen, was aus den Ostfriesen geworden ist.“ Meinen hatte seine Stuten aus gesundheitlichen Gründen zur Pflege und Zucht abgeben. Das Unternehmen verlief aber absolut erfolglos. Nur ein paar Tage nach seinem Anruf bekam Rolf Göbbert den Rückruf von Gisbert Meinen: „Du hast die Pferde, kannst die beiden Stuten abholen.“ Dem Langwedeler Landwirt und nach eigenen Worten Nebenerwerbseisenbahner fuhr zunächst ein Schreck in die Glieder. „So hatte ich das gar nicht gemeint und gedacht.“

Tomma und Theda, zwei doch schon etwas ältere Pferdedamen, kommen nach Langwedel-Förth. „Die werden nicht mehr trächtig. Das wird nichts“, lautete die Prognose von Fachfrauen und Fachmännern. Die erste Maßnahme: Die beiden Stuten bleiben zusammen. Was sie in ihrer vorherigen Station nicht immer waren. „Die waren ihr Leben lang zusammen, die trennt man nicht.“ Göbbert kann sich Miriam Rathjen mit ins Boot holen. Sie ist mit Pferden groß geworden, verliebte sich sofort in die Ostfriesendamen und kümmert sich seither um die fachgerechte Arbeit mit den Tieren.

Rolf Göbbert sieht sich nach einem passenden Hengst um, findet einen. Nur hatte der nach Aussage seiner Besitzerin aus dem Raum Berlin, trotz Versuchen, noch nie Nachkommen produziert. Die Entscheidung fällt für eine künstliche Besamung. Beide Stuten werden trächtig, beide bringen im April gesunde Fohlen zur Welt. Tommas Stutfohlen bekommt nach Miriam Rathjens Idee den Namen „Taika“ – kleine Kriegerin. Thedas Hengstfohlen wird „Lord Meinen“ getauft.

„Das stand schon vorher fest“, sagt Rolf Göbbert. „Lord“ war in der Vergangenheit ein berühmter Hengst in der Zucht der Ostfriesenpferde. Übrigens gezogen von einem van Lessen – aus Ostfriesland ...

Der Zusatz „Meinen“ erklärt sich vom leidenschaftlichen Ostfriedenpferdefan Gisbert Meinen. „Wir hatten verabredet, dass er im Mai kommt und wir zusammen die Pferde angucken“, erzählt Rolf Göbbert. Aber dazu kommt es nicht mehr. Gisbert Meinen stirbt vorher. „Er hat die Fohlen nie gesehen.“

Dafür sind Malte Meinen, der Sohn, und seine Frau Sabine gekommen, um sich die Fohlen anzugucken. An diesem Nachmittag sind sie schon das zweite Mal da. Die Schönheit der Ostfriesenpferde hat die Meinens sowieso eingenommen und die Entwicklung von Lord Meinen erst recht. Das herrliche Fuchsrot, das seine Mutter, Tante und Schwester tragen, wird bei ihm zwar jetzt dunkel – aber das Hengstfohlen ist jetzt ausgesprochen aufmerksam und munter. „Anfangs wollte ich ihn schon Lord Valium nennen“, lacht Miriam Rathjen. „Das Stutfohlen war da schon viel weiter. Er ist eben ein kleiner Spätentwickler.“

Guck mal, wer da guckt: die Ostfriesenpferde Lord Meinen (vorn), Halbschwester Taika und deren Mutter Tomma. © Wenck

Was sich im Laufe der letzten Monate ebenfalls mehr und mehr entwickelt hat: Die Familien van Lessen taucht in der Geschichte immer wieder und immer öfter auf. Man erinnere sich an die Kontaktvermittlerin zwischen Rolf Göbbert und Gisbert Meinen. Der mit einer gebürtigen van Lessen verheiratet war. Weil vom Einzug der Ostfriedenpferde in Langwedel und der dazugehörigen Umstände schon in dieser Zeitung zu lesen war, meldete sich Maike Behm bei Rolf Göbbert. Die ehemalige Lehrerin ist eine gebürtige van Lessen. Sie besitzt nicht nur das Familienbuch der van Lessens, sondern bekam auch den Tipp, in der Chronik von Holtgaste nach einem Pferdezüchter mit Namen van Lessen zu suchen. Bei der Familie in Bunde/Ostfriesland fand sich nämlich nichts. Holtgaste ist zehn Kilometer von Bunde entfernt ... und die Chronik verzeichnet einen Julius van Lessen, Landwirt und Pferdezüchter. Inklusive altem Foto mit der Beschriftung: „Julius van Lessen stellt seine Pferde bei der Conservenfabrik in Bunde vor“.

Rolf Göbbert kann eine Auszeichnung für den Züchter J. van Lessen für einen Ostfriesenhengst „Lord“, geboren 1926, „einem der wichtigsten Vererber der Ostfriesenpferdezucht“ vorweisen. Ob nun Tomma, Theda, der Vater ihrer Fohlen – alle lassen sich auf „Lord“ zurückverfolgen. Jetzt ist auch geklärt, wer sich hinter „J.“ verbirgt.

Aktuell wird der Bestand der Ostfriesenpferde auf 200 Tiere geschätzt. Zumindest die Ostfriesenpferdewelt ist ein Dorf. Aber eines, das vielleicht wächst. Tomma und Theda sind wieder tragend.