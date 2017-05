Ortsrat Etelsen lehnt „Berkels Ost“ ab

Verkehrsführung findet keinen Anklang

+ © Wenck Ziehen da mit der Ablehnung im Ortsrat Etelsen dunkle Wolken über dem geplanten großen Neubaugebiet auf? Egal wo – bislang waren alle Gremien der Gemeinde für das Vorhaben – bis zur jüngsten Sitzung des Ortsrates Etelsen. © Wenck

Etelsen - Was den einen sehr gefällt, muss den anderen längst nicht angenehm sein. Ein gutes Beispiel dafür ist das geplante große neue Baugebiet „Berkels-Ost“ in Etelsen, wie am Donnerstagabend auf der öffentlichen Sitzung des Ortsrates Etelsen im Gasthaus Wätjen deutlich wurde.