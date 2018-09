Ordentlich Betrieb beim Schulflohmarkt in Etelsen

Großes Angebot an Spielzeug fürs Kind

+ Aber mal so richtig voll war das an diesem Wochenende auf und rund um den Pausenhof der Grundschule Etelsen. Der Förderverein der Schule hatte den alljährlichen Sommerflohmarkt organisiert. - Fotos: Hustedt

Etelsen - Am Samstag war es wieder so weit, der traditionelle Flohmarkt an der Grundschule Etelsen ging über die Bühne. Dieser Flohmarkt findet entweder kurz vor oder kurz nach den Sommerferien statt, erklärten die beiden Organisatorinnen Martina Ball und Martina Brüns. Natürlich hofft man dabei auf gutes Wetter. Schließlich möchte man den Markt ja draußen veranstalten. Bei Schietwetter könnte man ja auch in die Pausenhalle ausweichen. Aber das hat nicht so viel Atmosphäre – und es wäre jetzt auch so richtig eng geworden.